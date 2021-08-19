Abdulkadir Selvi: Ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden kapma operasyonuna soyundular." görüşünü savundu. Selvi, "Hedef Erdoğansız bir cumhurbaşkanlığı. Ama ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar..." düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, "Bir dönem 'Erdoğansız' AK Parti operasyonu yapılıyordu. AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden almaya çalışıyorlardı. AK Parti en az yüzde 40 alan bir parti. AK Parti’yi dörde bölseniz yüzde 10 barajını aşan 4 tane parti çıkıyor. Böyle bir partiden kimse vazgeçebilir mi? E o zaman ne yapılacaktı? Erdoğan ile AK Parti arasındaki bağı koparmak istediler. DYP’yi kaptıran Demirel’in, ANAP elinden çıkan Özal’ın içine düştüğü durumu bildikleri için AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden kapma operasyonuna soyundular." değerlendirmesini yaptı.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Ama Erdoğan, Demirel ve Özal’ın düştüğü hataya düşmedi. 15 Temmuz’dan sonra yapılan sistem değişikliğiyle birlikte partisinin başına dönmeyi başardı. Hep vurguluyorum. AK Parti Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kırmızı çizgisidir.

Şimdi bir yerlerde Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmayacağı, AK Parti içinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılacağı gibi şeyler yazılıp çizilmeye başlandı. AK Parti kulislerini takip eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la en son 1 hafta önce görüşen biri olarak benim böyle bir arayıştan haberim yok. Tam aksine Erdoğan olduğu sürece değil AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın bir cumhurbaşkanı adayı arayışı yoktur. MHP Lideri Bahçeli aylar öncesinde “Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan” diye açıklama yaptı.

AK Parti’yi girdiği ilk seçimde iktidara taşıyan, şimdiye kadar girdiği bütün seçimleri açık ara farkla kazanan, kişisel oyu AK Parti’nin oyundan fazla olan, tüm kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanı adayı olarak en yüksek oyu alacağı görülen Erdoğan dururken, AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arasın? Erdoğan gibi milletin sevgilisi olmuş bir lider varken AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arayışına girsin?

Bu da Erdoğan’a yönelik yeni bir operasyon. Erdoğan’ı tasfiye etme operasyonu. Hedef Erdoğansız bir cumhurbaşkanlığı. Ama ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar... Peki ne olacak? Bu millet Erdoğan’ı desteklediği sürece planları boşa çıkacak. Erdoğan 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak."