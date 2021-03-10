Abdulkadir Selvi: Ekonomi reformunun iki ana başlık üzerine kurulduğu anlaşılıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü açıklayacağı ekonomi reform paketinin “makroekonomik istikrar politikaları” ve “yapısal politikalar” ana başlıkları üzerine kurulduğunu yazdı.

Selvi yazısında, “Makroekonomik istikrar kapsamında öncelikli hedefler belirlenmiş. 1- Kamu maliyesi, 2- Enflasyonla mücadele, 3- Finansal sektör ve cari açıkla mücadele. Yapısal politikalar ekonomi reformunun taşıyıcı iki ayağından birini oluşturuyor. 1- Kurumsal yapının güçlendirilmesi, 2- Yatırımların çok güçlü bir şekilde teşvik edilmesi ve rekabet politikaları” ifadesini kullandı.

Selvi, şunları kaydetti:

"Ekonomi reformunun neleri kapsadığı kadar, hazırlanma sürecinde izlenen yöntem de önemli. Sadece hukukta değil, ekonomide de usül esastan önce geliyor. Çünkü ekonomi reformu öncelikli olarak bu işin tarafı olan kesimleri ilgilendirecek. O nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, reformun hazırlık sürecinde bu işin tarafı olan her kesimle görüşmeye ve onların önerilerini reformlara yansıtmaya özel bir önem verdi. Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le birlikte MÜSİAD ve TÜSİAD’la görüşürken, TOBB’la sektör temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantı yaptı. İşçi ve işveren temsilcileriyle TİSK’le, TESK’le, Türk-İŞ’le ve HAK-İŞ’le bir araya geldi. Taraflarla görüşüp önerilerini aldı. Ayrıca ekonomi yönetimiyle ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde çalışıldı.

Ekonomi reformunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasından bir süre sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanmaya dönük yol haritası açıklanacak. Yol haritasında uygulama esasları ile bir de takvime yer verilmesi öngörülüyor. Böylece ekonomi reformunun hangi tarih ve ne şekilde hayata geçirileceği kamuoyu ile paylaşılmış olacak."