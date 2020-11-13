Abdulkadir Selvi: Ekmek küçülürse, iktidar da küçülür; Erdoğan bunun farkında

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde ekonomik kararların daha çok içinde olacak. Daha doğrusu geminin dümeninde Erdoğan olacak" görüşünü savundu. Selvi, "Ekmek küçülürse, iktidar da küçülür; Erdoğan bunun farkında" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Yeni dönemi, ‘ekonomi yönetimi+Erdoğan’ olarak düşünmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde ekonomik kararların daha çok içinde olacak. Daha doğrusu geminin dümeninde Erdoğan olacak. AK Parti milletin sofrasındaki ekmeği büyüttüğü için kendisi de büyümüştü" değerlendirmesini yaptı.

Selvi, "Türkiye’nin ekmek gibi, su gibi reformlara ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın