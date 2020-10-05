Abdulkadir Selvi: Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge’nin Türkiye’yi takdir ettiği bir süreçte, Hans kadar olsak yeter 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'hasta' ve 'vaka' sayısı açıklamasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge’nin Türkiye’yi takdir ettiği bir süreçte, Hans kadar olsak yeter" görüşünü savundu. Selvi, "ABD Başkanı Trump’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı bir dünyada kimse güvencede değil" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Türkiye uzun bir süredir vaka sayısını açıklıyordu. Herhangi bir tartışmaya meydan vermeme ve baştan beri sağlanan güveni sarsmama adına keşke bu o gün açıklanıp, izah edilseydi." yorumunu yaptı.

Selvi, "Peki Türkiye vaka sayısını açıklamak yerine neden hasta ve ağır hasta sayılarını açıklamaya başladı? Dünya hastalara test yaparken, AB ülkelerinde solunum yolu sıkıntısı baş gösteren ağır hastalara test uygulanırken, onlarla uyum adına hasta ve ağır hasta sayıları açıklanmaya başlamış. Türkiye’nin üstüne üstlük taramalar sonucunda belirlediği vaka sayılarını açıklamasına son verilmiş. Durum bu. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge’nin koronavirüsle mücadele konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın şahsında Türkiye’yi takdir ettiği bir süreçte, Hans kadar olsak yeter diyorum. Başka bir şey demiyorum." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "vaka sayısının gizlendiği" eleştirilerine yanıt verirken "pozitif çıkan her kişinin hasta değil vaka olduğu" vurgusu yaparak, "Bizim verdiğimiz ‘hasta’ sayısı" dedi. Koca, "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz. Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı, zaten 29 Temmuz'dan itibaren günlük hasta sayısı olarak verdik. Verdiğimiz bilgi bu" diye konuştu.

TIKLAYIN | Sağlık Bakanı Koca, ‘vaka sayılarının gizlendiği’ suçlamasını böyle yanıtladı: Her pozitif çıkan kişi ‘hasta’ değil, bizim verdiğimiz ‘hasta’ sayısı