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Abdulkadir Selvi: Diğer adaylara da haksızlık etmek istemem...

"Muharrem İnce olumlu bir başlangıç yaptı"

08 Mayıs 2018 12:32

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Hiçbir ön şartım yok. Sayın Cumhurbaşkanı nerede kabul ederse orada görüşeceğim. Devlet işlerinde küslük olmaz" sözlerine ilişkin olarak, " Sert geçmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından güzel bir başlangıç" dedi. Selvi, "Bu arada diğer adaylara da haksızlık etmek istemem. Onlarla da konuşup, kampanyalarını takip edip izlenimlerimi paylaşmaya devam edeceğim" ifadesini kullandı. 

"Muharrem İnce olumlu bir başlangıç yaptı" diyen Selvi,  "Rakiplerinden randevu isteyip görüşeceğini söyledi. Konuştuğumuzda Temel Karamollaoğlu ile görüşmeden yeni çıkmıştı. Muharrem İnce ile konuştuktan birkaç dakika sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmeye yeşil ışık yakan açıklaması geldi. Erdoğan, “Partimizde kendilerini kabul ederiz” dediğini aktardı. 

 

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