Abdulkadir Selvi’den İmamoğlu’na “davet” yanıtı: Malzeme yapılmak istendiğimi hissettim, normalde giderim ama böyle yaptığı için gitmem

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna davet ettiği bazı yazarlar üzerinden gelen eleştirilere yanıt verirken söylediği, “Yarın örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim?” sözlerine yanıt verdi. Selvi, İmamoğlu’nun ismini örnek vermesiyle ilgili, “Samimi olarak söyleyeyim. Gereksiz bir tartışmaya malzeme yapılmak istendiğimi hissettim” dedi.

İmamoğlu, söz konusu tartışmalara yanıt verdiği konuşmasında, “Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın. Kötü yazanlarla daha da ayrı sohbet edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

"Bu üslup nedir Allah aşkına?"

Selvi bugünkü, “İmamoğlu’nun davetine gidecek miyim?” başlıklı yazısında, gereksiz bir tartışmaya malzeme yapılmak istendiğini hissettiğini yazdı. “Gezi daveti böyle mi yapılır? Güya ‘Siz Nagehan Hanım’a itiraz ediyorsunuz ama ben daha ötesini, Abdulkadir Selvi’yi davet edeceğim. Siz o zaman görün’ der gibi bir üslup nedir Allah aşkına?” diye tepki gösteren Selvi, İmamoğlu’nun “Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkan’ımla kavga ettirme çabasında bir insan” ifadesine de şöyle yanıt verdi:

“Sanki Kılıçdaroğlu ile abi-kardeş gibiler ama ben aralarını açıyorum”

“Sanki Kılıçdaroğlu ile abi-kardeş gibiler ama ben aralarını açıyorum. Hatta öyle ki Kılıçdaroğlu, ‘Gel bakalım Ekrem, cumhurbaşkanı adayısın’ diyor. İmamoğlu ise ‘Olur mu efendim. Sizin aday olduğunuz yerde ben aday olmam. Cumhurbaşkanı adaylığı sizin hakkınız’ diye karşılık veriyor. Aranız o kadar iyi de, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmak isterken Rize’de cumhurbaşkanlığı adaylığı seferine niye çıktınız?”

"İmamoğlu’nun içine girdiği tartışmalı durumdan kurtulmak için benim adımı kullanması hiç şık olmadı"

Selvi, “İmamoğlu beni gezisine davet edemez mi? Eder. Normalde ben gider miyim? Giderim. Ama İmamoğlu’nun içine girdiği tartışmalı durumdan kurtulmak için benim adımı kullanması hiç şık olmadı. Normalde giderim. Ama böyle yaptığı için gitmem” ifadelerini kullandı.