Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni anayasa önerisinde iki kırmızı çizgisi var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Türkiye’nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda iki kırmızı çizgisi olduğunu yazdı.

Selvi yazısında, "Biri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi diğer ise üniter yapı. Anayasa referandumu ile milletin kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçilmesi gibi bir düşünce taşınmıyor. Çünkü anayasa referandumuyla birlikte milletimizin sistem tartışmasını bitirdiği ve tercihini Başkanlık sisteminden yana yaptığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, devletin üniter yapısı ve anayasanın ilk dört maddesi korunuyor. Yeni reform sürecini başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa önerisiyle birlikte yeni bir meydan okuma ile ortaya çıktı." görüşünü savundu.

"Yeni anayasa önerisinin perde arkasına bakma imkânım oldu" diyen Selvi, "1- Yeni anayasa önerisi reform paketinin içinde yer alıyor. 2- Yeni ve sivil anayasa tüm reformların anası olarak görülüyor. 3- Türkiye şimdiye kadar hep darbe anayasaları ile yönetildi. Erdoğan, Türkiye’yi darbe anayasalarıyla yönetilme ayıbından kurtarmak için bu çağrıyı yaptı. 'Ruhuyla beraber sivil ve yeni olan bir anayasa yapalım' önerisini getirdi. 4- Erdoğan, yeni anayasa hamlesiyle parlamenter sisteme geçiş için ortak Anayasa Komisyonu oluşturmaya hazırlanan muhalefetin anayasa kozunu elinden almak için bir hamle yaptı. 5- HDP ile gizli kapaklı anayasa çalışması yapan, muhalefete 'Merdiven altında anayasa çalışması yapmak yerine, en meşru zemin olan TBMM’de yeni ve sivil bir anayasa yapalım' mesajı verdi. 6- AK Parti’nin yeni anayasa önerisinde parlamenter sisteme dönüş yer almıyor." düşüncesini dile getirdi.