Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e meydan okudu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP üyesi olduktan sonra yaptığı konuşmada "Bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görülmemiştir" sözlerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e "meydan okuduğunu" savundu.

Partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından "beşinci çocuğu" olarak nitelendirdiği partisine 979 gün sonra yeniden üye olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görülmemiştir" şeklindeki sözleri "yeni parti" iddialarıyla ilişkilendirilmişti. Erdoğan'ın 1 saatlik konuşmasının sonunda sarf ettiği sözler sosyal medyada Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç'a mesaj olarak yorumlandı.

Erdoğan'ın partili olduktan sonra AKP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmanın ilgili bölümü şöyle:

"Kardeşlerim, bizim sizlerle olan yol arkadaşlarımız pamuk ipliğine bağlı değildir. Bizim kardeşliğimiz, rüzgara göre yol değiştirmez. Bizim kardeşliğimiz ahiret kardeşliğidir, buna böyle bakacağız. Ama dava adamlığı da kolay değildir. Biz hor da olsa, öksüz de olsa bu davayı taşımaya razı olduk. Şimdi bunun hakkını hep beraber vermemiz lazım. Kimse bizi buna zorlamadı. Her birimiz kendi tercihimizle bu meşakkatli yola revan olduk. Er kişi niyetine musallada, doğrudan mezara. Bu ağır yükü çekemeyen, onları ademe takdir ediyor. Değerlendirmesini millete bırakıyoruz. Bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görülmemiştir"

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (3 Mayıs 2017) nüshasında yayımlanan "AK Parti önemli gelişmelere gebe" başlıklı yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce AK Parti Genel Merkezi’ndeydim.

Her katta ayrı bir heyecan vardı. “Bayramlıklarımızı giydik” diyorlardı.

“Bugün arife, 16’sında bayram” diyenler de vardı.

Tarihe tanıklık etme adına dün önemli bir gelişme yaşandı. Partili cumhurbaşkanlığı konusunda ilk adım atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 979 gün önce veda ettiği AK Parti’ye döndü.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’ne girerken mutluydu. Morali yerindeydi. Adeta küllerinden yeniden doğmuş gibiydi.

Başbakan Binali Yıldırım, Özdemir Asaf şiiriyle karşıladı.

“Gelecekse beklenen güzeldir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını Necip Fazıl’ın, “Sakarya”şiiriyle verdi.



“Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük” dedi.



Partiye üyelik formunu imzalarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Başbakan Binali Yıldırım’ın da gözleri doldu. Başbakan, “Ev sahibine hoş geldiniz demeye gerek yoktur ama evinize, yuvanıza hoş geldiniz” dedi. Erdoğan’ı kürsüye, “Hasret vuslata dönüşüyor” diye davet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ağustos 2014 günü kendisinden sonra AK Parti genel başkanı ve başbakan olarak Ahmet Davutoğlu’nun ismini açıkladığı kürsüdeydi.



“Partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum. Tam 979 gün sonra bu hasret sona eriyor”dedikten sonra ekledi; “Bir kez daha selamünaleyküm diyerek, heyetinizin içine tekrar dahil oluyorum”.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti’ye dönüşünde yaşanan duygusal mesajları ön plana çıkardım. Ancak Erdoğan, FETÖ’yle mücadeleden AB ile ilişkilere kadar önemli mesajlar verdi.

İlk kez Abdullah Gül'e mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Temmuz 2001 tarihinde AK Parti’yi kurarak yola çıkarken yanında olan isimlerden bazıları o salonda yoktu. Bülent Arınç ve Abdullah Gül gibi. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu salondaydı. Cumhurbaşkanı salona girince Davutoğlu ile tokalaştı. Ama o fotoğraf karesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yoktu. Erdoğan, 16 Nisan sonrasında hayır cephesinin cumhurbaşkanı adayı ve yeni parti kurma çalışmaları yapıyor gibi spekülasyonlara konu olan Abdullah Gül’e ilk kez mesaj gönderdi. “Bu ağır yükü çekemeyenleri, onları ademe mahkûm ediyor, değerlendirmesini milletimize bırakıyoruz” dedi. Sözlerinin devamı mıh gibiydi. “Bugüne kadar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedim.”

Şimdiye kadar, Abdullah Gül konusunda en ufak bir imada dahi bulunmayan Erdoğan, ilk kez böyle bir konuşma yaptı. Bir anlamda meydan okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli bir uyarısı da Avrupa Birliği’ne yönelikti. Erdoğan önce, “Fasılları açın” diye seslendi. Ardından, “Aksi takdirde sizinle görüşecek bir şeyimiz kalmadı” diyerek kapıyı gösterdi.

Erdoğan'ın verdiği hedefler

Erdoğan salonda konuştu ama adeta bir balkon konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı, 3 yıl aradan sonra döndüğü AK Parti’ye yeni hedefler verdi.



1- Kucaklayıcı ve kapsayıcı olun dedi. “Bunu başarmak bizim görevimizdir. Kucakladık, kucaklayacağız” diye konuştu.



2- Çatı kapı siyaseti yapın; Kürt müdür, Zaza mıdır, şu mudur, bu mudur demeden milletin içine girin



3- Parası-pulu olanlara değil, olmayanlara gidin. Fakir fukara, garip gureba siyasetine yeniden dönün.



4- Bizi duymamış olanlara duyurun, yanlış bilenlere doğrusunu anlatın. Yeni kitlelere açılın.



5- Gençlere ve kadınlara özel önem verin. (AK Parti’nin sahadaki generalleri olan kadınları ve en zayıf olduğu kesim olan gençleri yeni hedef kitle olarak ilan etti.)



6- Referandumda bazı yerlerde belediyeler evet oylarını aşağıya çekti. Belediyelere büyük bir neşter vurmaya hazırlanan Erdoğan ilk işaretini verdi.



“Hizmet gereklidir ama yeterli değildir. Asıl olan halkımızın gönlüne girmektir” dedi. “Hem hizmet edin hem de kibri bırakın, halkın gönlünü kazanın” diye ekledi.



Cumhurbaşkanı AK Partililerin eline de sihirli bir formül tutuşturdu. “Çalışmak, çalışmak, çalışmak” dedi.



Partili cumhurbaşkanlığında dün bir bugün iki olduğu için sistem nasıl işleyecek? 21 Mayıs’a kadar AK Parti grup toplantılarında Başbakan Binali Yıldırım konuşacak. Kongreden sonra ise Erdoğan hem Meclis’e gelecek hem AK Parti grup toplantılarında kürsüye çıkacak.



Erdoğan, 3 yılın ardından döndüğü AK Parti’ye akort ayarı yaptı. Asıl formatı ise kongreden sonra atacak. Erdoğan, partiyi tepeden tırnağa elden geçirecek.



O nedenle AK Parti önemli gelişmelere gebe.