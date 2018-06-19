Abdulkadir Selvi: Çiller'e, Akşener'i sordum ama konuşmak istemedi...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, pazar günü Yenikapı'da yapılan AKP mitingine katılan eski Başbakan Tansu Çiller'e İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i sorduğunu ancak Çiller'in konuşmak istemediğini yazdı.

Akşener, Çiller'in başbakanlığı döneminde içişleri bakanlığı yapmıştı. Çiller'in AKP mitingine katılması Akşener'e karşı bir adım olarak değerlendirilmiş "Tansu Çiller'den medet umuyorlar, 90'lara dönülüyor" gibi yorumları beraberinde getirmişti.

Selvi'nin "Çiller’in seçim tahmini ve Yenikapı izlenimleri" başlığıyla (19 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yenikapı’ya Çiller’i, Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmiş. “Ama ben davet üzerine bu çıkışı yaptım diyemem. Benim davete gitmem, tamamen milli şuurdan kaynaklandı” dedi.

Çiller’e, sosyal medyadan yöneltilen eleştirileri hatırlattım. “Korku refleksi olmasa bu kadar tepki olmazdı. Doğruları söylememden rahatsız olanlar olabilir” karşılığını verdi. 90’lı yıllara döndü. “Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik, birçok şeyi kısa zaman içinde yapmak isterken karşımda çok geniş bir cephe buldum. Çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldım” diye konuştu.

Son olarak, seçimlere ilişkin tahminini sordum. “Kafalar karışık. Yeni bir sistem, taraflar çok karıştı. Tahmin yapabilmek zor. Seçim sonrası yönetimin nasıl oluşacağını anlayan yok. Çok bilinmeyenli bir seçime giriliyor. Tahmini zor bir ortamdayız” karşılığını verdi.

Meral Akşener’i Çiller İçişleri Bakanı yapmıştı. Çiller’e, Akşener’i sordum ama konuşmak istemedi.