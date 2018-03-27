Abdülkadir Selvi: CHP ittifak yasasasını Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

Hürriyet yazraı Abdulakdir Selvi, AKP-MHP'nin hazırladığı ittifak yasasının iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hazırlığında olduğunu iddia etti. Selvi, "Grup Başkanvekili Engin Altay’la konuştum, “İttifakla ilgili iptal talebimiz olmayacak”dedi. CHP, ittifakla ilgili düzenlemeye itiraz etmiyor. Peki, Anayasa Mahkemesi’ne neyi götürecekler?" dedi.

Selvi'nin "İstanbul seçimleri ve CHP’nin iptal başvurusu" başlığıyla yayımlanan (27 Mart 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul bölümüne burada bir virgül koyduktan sonra AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ittifak yasasıyla ilgili bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. CHP, ittifak yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmak için hazırlık yapıyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’la konuştum, “İttifakla ilgili iptal talebimiz olmayacak”dedi. CHP, ittifakla ilgili düzenlemeye itiraz etmiyor. Peki, Anayasa Mahkemesi’ne neyi götürecekler?

1- İttifak yasası komisyonda görüşülürken, CHP iktidar ve muhalefet partilerini ziyaret etmişti. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmadan önce de muhalefet partilerinin görüşünün alınması düşünülüyor.

2- CHP, Anayasa Mahkemesi’ne öncelikle yürürlüğünün durdurulması talebinde bulunmayı planlıyor.

3- İptal başvurusu Anayasa’nın 10.maddesinde yer alan eşitlik ilkesi esas alınarak yapılacak. Engin Altay, ”Yüzde 3 oy alan parti ittifak yapıp yüzde 10 barajını aşarken, yüzde 8-9 oy alan parti barajı aşamayıp Meclis dışında kalacak. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı” diyor.

4- Mühürsüz zarflarla ilgili düzenleme başta olmak üzere seçim güvenliği konusu iptal isteminin ikinci ayağını oluşturacak.

Peki CHP, Anayasa Mahkemesi’ne ne zaman gidecek? Bir tarih veremem ama çok uzun bir süre olmayacağı kesin.