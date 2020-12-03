Abdulkadir Selvi: Canan Kaftancıoğlu’nu öyle suçlandığı gibi cinsel taciz iddialarının üstünü örten bir tavır içinde görmedim

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile partideki cinsel istismar ve taciz konusu görüştüklerini belirterek, “Kaftancıoğlu’nu öyle suçlandığı gibi cinsel taciz iddialarının üstünü örten bir tavır içinde görmedim” görüşünü savundu.

Selvi yazısında Kaftancıoğlu’nun “Bu süreç anlatıldığı gibi değil. Ümraniye teşkilatından bir genç kızımız bana ulaştı. Daha doğrusu iddialar bana ulaşınca görüşmek için onu ben davet ettim. Dinledim. Bırakın üstünü örtmeyi, tam aksine, hemen yargı sürecini başlatması gerektiğini öneren benim. Ayrıca yargı sürecini de takip ediyorum. Bu arada il gençlik kolları başkanımıza, ‘Hemen bu şahsın istifasını isteyin, istifa etmezse görevden alın’ dedim. Şahıs istifa etmiş. Yargıda aklanmadığı sürece geri dönemez.” dediğini aktardı.

Selvi, “Ümraniye’de cinsel tacize uğradığını iddia eden D.A.’nın avukatı Orkun Kumkumoğlu da Canan Kaftancıoğlu’nu doğrulayan bir açıklama yaptı. Canan Hanım, genç kızımıza sahip çıkmış.” düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı. Ama onun bir de teşkilat boyutu var. Canan Kaftancıoğlu’na onu da sordum.

“Olay perşembe günü teşkilata intikal ediyor. Cuma günü Maltepe ilçe tarafından dosyası il teşkilatına gönderiliyor. Cumartesi günü derhal il disiplin kuruluna sevk ediliyor. Pazartesi günü ise ihraç ediliyor. En ufak bir gecikme yok” dedi.

Canan Kaftancıoğlu’nu öyle suçlandığı gibi cinsel taciz iddialarının üstünü örten bir tavır içinde görmedim. Bu olaylar bir kırılma noktasını oluşturabilir. Eğer tacize uğrayanların değil, taciz edenlerin korunduğu gibi bir hava oluşursa o zaman CHP bu işin altında kalır. Dün bu konuda çok yoğun görüşmeler yaptım. Bu iddiaların buzdağının sadece görünen yüzü olduğu söyleniyor. Partiyi yıpratmamak için susanlar konuşmaya başlarsa, yandı gülüm keten helvası..."