Abdulkadir Selvi: Can Akın Çağlar’ı CHP'lilere eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önerdiği söyleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine getirilen eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ın CHP'lilere 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından önerdiğinin konuşulduğunu iddia etti.

Selvi, "Can Akın Çağlar, bu iddiaları gündeme getirdikten sonra Aykut Erdoğdu ile bir araya gelip konuştuklarını söyledi. Ne konuştular bilmiyoruz. Aykut Erdoğdu ise bir açıklama yapmıyor. Dün konu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na soruldu. Kılıçdaroğlu, telaşlı bir şekilde, 'Geçiniz o tartışmaları, geçiniz' diyerek geçiştirdi. Ama CHP’liler ikna olmuş değil. Parti bu konuyla çalkalanıyor. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun atamadan önceden haberi olduğu söyleniyor." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Ama çok daha önemli bir kulis var. O da Can Akın Çağlar’ı CHP’ye öneren isimle ilgili. Can Akın Çağlar’ı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önerdiği söyleniyor. CHP’liler, Can Akın Çağlar’ın Ali Babacan’ın ekibinden bilindiğini ancak Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne de Abdullah Gül tarafından getirildiğini ifade ediyorlar. Can Akın Çağlar’ın Beşiktaş yönetimine girmesinde de Beşiktaşlı olan Abdullah Gül’ün referansının etkili olduğu söyleniyor." ifadesini kullandı.

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