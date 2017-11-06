Abdulkadir Selvi: Bugün kabinede gördüğünüz bakanlar belediye başkan adayı olursa şaşırmayın

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP kulislerinden edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2019 seçimlerine yeni bir strateji ile hazırlandığını öne sürdü. Erdoğan'ın, önümüzdeki yerel seçimlerde yıpranan isimleri değiştireceğini belirten Selvi "Bugün kabinede gördüğünüz bazı bakanlar ile milletvekillerinin belediye başkan adayı olması sizi şaşırtmasın" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin "AK Parti kulisleri" başlığıyla yayımlanan (6 Kasım 2017) yazısı şöyle:

AK Parti’de istifalarla boşalan belediye başkanlıkları için seçim zamanı. Bugün Ankara, haftaya Balıkesir büyükşehir belediye başkanı belli olacak.

Melih Gökçek’in istifasıyla boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna seçilecek. AK Parti’de yapılan temayül yoklamasında Mustafa Tuna birinci sırada çıkarken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ikinci, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise üçüncü sırada çıktı. Mustafa Tuna’ya Melih Gökçek’in de sıcak baktığı söyleniyor. Gökçek öncelikle Veysel Tiryaki’nin seçilmemesi için çaba gösteriyordu. Mustafa Tuna’dan boşalacak olan Sincan belediye başkanlığına ise İlçe Başkanı Fatih Omaç getirilecek.

Haftaya ise Ahmet Edip Uğur’dan boşalan Balıkesir büyükşehir belediye başkanlığı için seçim yapılacak. Bu aşamada iki isim ön plana çıkıyor. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan. Balıkesir’in ayrı bir özelliği var. Belediye başkanlığından “ağlayarak”istifa eden Ahmet Edip Uğur’un seçilecek başkana göre pozisyon alacağı söyleniyor. Balıkesir’deki isim netleşince ne demek istediğimi anlatacağım.

2019 adayları

AK Parti 2019 seçimlerinde yeni belediye başkanlarını aday gösterecek mi? 2019 seçimlerine bu isimlerle girilmeyeceği söyleniyor. Tabii bu hepsi için geçerli olmayabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kiminle kazanacaksak onunla gireceğiz” demişti. “İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” gibi önemli uyarılarda bulunmuştu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerden 7-7.5 ay sonra 3 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri yapılacak. AK Parti’nin yerel seçimlerde oyları bir parça düşüyor. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere yeni bir strateji ile hazırlanıyor.

1- İstifalar nedeniyle boşalan yerlere seçilen belediye başkanları aday gösterilmeyecek.

2- Yerel seçimlere aralarında başbakan ve bakanların da yer alacağı güçlü isimlerle girilecek.

3- Öncelikli hedef, İstanbul ve Ankara’yı kazanmak olacak.

Erdoğan, yerel seçimlerde oylarının düşmemesi için, yıpranan isimleri değiştiriyor. Ardından güçlü isimlerle seçimlere girmeyi planlıyor. Bugün kabinede gördüğünüz bazı bakanlar ile milletvekillerinin belediye başkan adayı olması sizi şaşırtmasın.

Meclis başkanı kim olacak?

Bu arada Meclis Başkanlığı kulisi de kaynamaya başladı. İsmail Kahraman yeniden aday gösterilme yönündeki umudunu koruyor. Ancak süre yaklaştığı halde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir işaret vermemesi nedeniyle tedirgin olduğu söyleniyor. Meclis Başkanlığı için, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın ismi konuşulmaya başlandı. Tabii Burhan Kuzu ismini de unutmamak lazım.

AK Parti’deki değişim rüzgârının grup başkanvekilliklerine de yansıyacağı konuşuluyor. Yeni dönemde bir-iki ismin değişeceği söyleniyor.

Biz seçimlere odaklandık ama bu arada uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar başladı. Çok önemli değişiklikler geliyor. Seçim barajı yüzde 7 ile 5 arasında gidip geliyor. Üzerinde durulan değişikliklerden biri de partilerin ittifak yapmalarının önünün açılması olacak. İttifaklar konusunda AB ülkelerindeki sistemin üzerinde duruluyor. Partiler seçimlere girmeden önce hangi partilerle ittifak yapacaklarını kamuoyuna deklare edebilecekler. Buna imkân sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyum yasalarında ittifaka imkân sağlayan bir düzenleme yapılmasını istediği söyleniyor. Bu durumda AK Parti, MHP ile ittifak yapabilecek. CHP’nin içinde HDP’nin de yer aldığı ‘Hayır Bloku’ ile ittifak yapabilmesi gibi. Bu hesaplar, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve yüzde 50 artı 1’i sağlama almak için yapılıyor.