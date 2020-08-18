Abdulkadir Selvi: Biden formülü 28 Şubat’ta uygulandı; Babacan ve Davutoğlu partilerini dahil ederek kesin sonuç almak istiyorlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yedi ay önce Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Biden formülü 28 Şubat’ta uygulandı; Babacan ve Davutoğlu partilerini dahil ederek kesin sonuç almak istiyorlar" görüşünü savundu.

Selvi, "Demokratların başkan adayı Joe Biden, 'Erdoğan’ı darbeyle değil seçimle devireceğim' dedi, 'Erdoğan’a karşı muhalefete destek vereceğim' diye konuştu. Bu iki cümle kıyametin kopmasına neden oldu. Muhalefet bu konuda başarılı bir sınav veremedi. '7 ay önce söylenen söz neden şimdi gündeme geliyor' diye yarım ağız değerlendirmeler yapıldı. 7 ay değil, 7 yıl sonra da gündeme gelse dahi yürekli bir şekilde, 'Biden efendi, sen Türkiye’yi müstemleke memleketi mi zannediyorsun? Erdoğan’la biz demokratik yönden mücadele ederiz. Hadi oradan' demeleri lazımdı. Deseler büyürlerdi." yorumunu yaptı.

Selvi, "Hiçbir savaş bir öncekinin benzeri olmaz' derler. 15 Temmuz’da darbe ile Erdoğan’ı deviremeyenler, belli ki planlarını güncellemişler. Parlamenter sistemde Meclis’teki dengeleri değiştirerek aldıkları sonucu başkanlık sisteminde başaramayacaklarını görüyorlar. Bu kez Erdoğan’ı tasfiye etmek için karşısına ittifak çıkarmayı seçtiler. Yerel seçimlerde de kısmen sonuç aldılar. AK Parti bunu anlayamadı. Biden da ona işaret ediyor. 'Seçim süreci ile İstanbul’dan dışarı atıldı' diyor. Şimdi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerini de ittifaka dahil ederek kesin sonuç almak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, "Yeni plan bu. 28 Şubat’ın revize edilmiş hali. Şimdi asıl benim merak ettiğim nokta şu: Biden’ın temasta olduğunu söylediği muhalefet lideri kim acaba? 28 Şubat’taki Mesut Yılmaz rolünü üstlenmesini istedikleri ismi merak ettim." ifadesini kullandı.

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