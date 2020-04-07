Abdulkadir Selvi: Ben düşünce suçlularının, şiddete bulaşmamış olanların aftan yararlanmasını savunuyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün Meclis'e getirilecek olan infaz düzenlemesi üzerindeki tartışmalara köşesinde yer verirken, kendisinin de düşünce suçlularının, şiddete bulaşmamış olanların aftan yararlanmasını savunduğunu belirtti.

Selvi, "İnfaz indirimiyle ilgili paketin her aşamasında cezaevindeki gazetecilerin ve aydınların durumunu gündeme getiriyorum. Muhalefetin önerilerini, iktidar cephesinin tutumunu yansıtmaya özen gösteriyorum. Unutulmasınlar istiyorum. Ben düşünce suçlularının, şiddete bulaşmamış olanların aftan yararlanmasını savunuyorum. Ama cezaevi şartlarının verdiği hassasiyetle olsa gerek, bazı meslektaşlarım, 'Abdulkadir Selvi, benim suçum ne?' diye soruyor. Kimseyi suçlu ya da suçsuz diye ayırmak gibi bir görev yok. İsterim ki hiçbir meslektaşım cezaevinde olmasın. Ben infaz paketiyle ilgili gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Bunun böyle bilinmesini isterim." düşüncesini dile getirdi.

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