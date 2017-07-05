Abdulkadir Selvi: 'Başçalan' hesabına ilişkin BTK'ya yollanan yazı Turkcell'in arşivinden yok edilmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 17-25 Aralık döneminde yolsuzluk iddiasıyla ses tapeleri yayınlayan 'Başçalan' adlı Twitter hesabıyla ilgili olarak "Turkcell tarafından, ‘Başçalan’ hesabıyla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yazılan yazı kurumun arşivinde yok. Daha doğrusu yok değil, bir el tarafından Turkcell’in arşivinden yok edilmiş" iddiasını ileri sürdü.

Abdulkadir Selvi'nin "15 Temmuz'un kayıp hattı" başlığıyla yayımlanan (5 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Turkcell'deki yazı yok edilmiş

FETÖ’den ihraç edilen Mesut Biçer’in, 90.505.366.1010 No’lu hattan ‘bascalan’ hesabına bağlandığı 212.57.8.226 No’lu IP adresi Emniyet İstihbarat tarafından 2012-2014 tarihleri arasında kullanılmış.



Tam olarak tarihini vereyim.



Turkcell, 08.07.2012 tarihinde Statik IP adresi olarak 212.57.8.226’yı Emniyet İstihbarat’a tahsis etmiş. 31 Ekim 2014 tarihine kadar sabit IP adresi olarak kullanılmış. İstihbaratın yapısı gereği bu tarihten itibaren başka bir IP adresi alınmış. Peki Turkcell bu numarayı ne yapmış? Emniyet İstihbarat’ın talebi üzerine 27 Temmuz 2015 tarihine kadar bu IP adresini boş bırakıyor. Şimdi ismi bende saklı olan ünlü bir enerji firmamıza tahsis edilmiş.



Şimdi gelelim 10 puanlık uzmanlık sorusuna.



Turkcell tarafından, ‘bascalan’ hesabıyla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yazılan, 17.04.2014 tarih ve S-HUK-REG/170414/3678 sayılı yazı kurumun arşivinde yok. Daha doğrusu yok değil, bir el tarafından Turkcell’in arşivinden yok edilmiş. Sadece bu yazışma mı? ‘bascalan’, ‘haramzadeler’ ve

‘Fuat Avni’ hesaplarıyla ilgili yazışmalar da yok.



Bakın bir konunun üzerine gittim neler çıktı? Eğer bu hesaplarla ilgili olarak bir savcımız soruşturma açarsa, dudaklarınızı uçuklatacak bağlantıların ortaya çıkarılacağından eminim.



Ha bir de kayıp hat işi vardı değil mi? Doğruysa mühim iş.