Abdulkadir Selvi: Bakanlar Kurulu bugün normalleşme takvimini ele alacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Bakanlar Kurulu'nun bugün yeni tip Koronavirüs sonrası normalleşme takvimini ele alacağını dile getirdi.

Selvi, "Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Veriler iyi geliyor. Gidiş iyi yönde. Sadece Türkiye’de değil, ABD ve Avrupa’dan da veriler iyi geliyor' dedi. Tabii Bakanlar Kurulu toplantısından önce Bilim Kurulu’nda yeni süreç enine boyuna tartışılacak. Normalleşme sürecini bakanlarla ve Bilim Kurulu üyeleriyle konuşuyorum. Tevfik Özlü, bir uyarı ile başladı konuşmaya. 'Aman gevşemeyelim, henüz tehlike geçmiş değil' dedi." bilgisini paylaştı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Ama veriler iyi geldiği için kontrollü bir normalleşme sürecine de yeşil ışık yakıyorlar. Görüşmelerimden edindiğim bilgiye göre, bugün Bakanlar Kurulu’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir sunum yapacaklar. Ardından normalleşme takvimi masaya yatırılacak. İki aşamalı bir süreçten söz ediliyor.

1- Mayıs ayında tedrici bir normalleşme

2- Haziran ayında normalleşmenin genişletilmesi

ABD ve Avrupa’da da bazı ülkeler mayıs ayının başında kontrollü bir normalleşme sürecini başlatacaklar. Bizde daha ihtiyatlı bir süreç işleyecek. Öncelikle 1 Mayıs tatiliyle birleştirilerek 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.

30 Nisan’da dolan okullarda uzaktan eğitim süreci mayıs sonuna kadar uzatılacak. AVM’ler konusu tartışmalı ancak berberler, marketler, toplu taşıma, oteller maske kullanılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması şartıyla açılacak.

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