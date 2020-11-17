Abdulkadir Selvi: Anladığım kadarıyla Ümit Özdağ'ım heybesi boş değil, birkaç adım sonrasını planlamış

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihraç edilmesine ilişkin olarak, "Anladığım kadarıyla Ümit Özdağ'ım heybesi boş değil, birkaç adım sonrasını planlamış" görüşünü savundu.

Selvi, "Ümit Özdağ, MHP’den ihraç edildiğinde de dönüş davası açmıştı. Benzer süreci İyi Parti de yaşayacak. Görünen o ki ihraç etse de İyi Parti bir süre daha Ümit Özdağ’la uğraşmak zorunda kalacak." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Ümit Özdağ’a ihraç kararının alındığı sırada Adana milletvekili İsmail Koncuk istifa etti. Çünkü Ümit Özdağ yalnız değil. Anladığım kadarıyla Özdağ’ın heybesi boş değil. Birkaç adım sonrasını planlamış. Yeni sarsıcı iddialarla ortaya çıkmayı sürdürecek. İlerideki siyasi mücadelesi için şimdiden gerekçeler oluşturuyor. İyi Parti’ye dönüş mücadelesi başlatırken, yeni parti kuracağım demez. Ancak beni MHP’den sonra İyi Parti’den de ihraç ettiler diye millete gidilmez. MHP’den ihraç edildi, af çıktı, bu kez olağanüstü kongre süreci için hareket başlattı. İyi Parti’nin kurucuları arasında yer aldı. Oradan da ihraç edildi. Yarın milletin karşısına çıkınca söyleyecek bir şeylerinin olması lazım. 'Her şeyin bir zamanı var' derken, bundan sonrasını adım adım planladığını gösteriyor. Milliyetçiliğin yükseldiği bir dönemde Ümit Özdağ, MHP ve İyi Parti’nin alanına yeni bir milliyetçi parti kurarak girer mi? Bence girer." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevkedilmişti.

Özdağ son olarak İyi Parti yönetimini, "HDP ile gizli anayasa görüşmeleri yürütmekle" suçlamış, ayrıca AKP ile İyi Parti arasında da bir süredir gizli yeni anayasa çalışması olduğunu savunmuştu. Genel Başkan Meral Akşener her iki iddiayı da yalanlamıştı. AKP'li isimler de görüşme iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirmişti.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

TIKLAYIN | İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Kararı mahkemeye götüreceğim, tüm delilleri sunacağım

TIKLAYIN | İyi Parti kararını verdi; Ümit Özdağ partiden ihraç edildi