Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını yorumladı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde dikkat çekici değişiklik var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Konsensus Araştırma’nın verilerini bugünkü köşesine taşıdı. Selvi, cumhurbaşkanlığı seçiminde dikkat çekici değişikliğin olduğunu söyleyen Selvi, "Cumhurbaşkanlığı seçimi olunca kararsızların, oy kullanmaya gitmeyeceğini söyleyenlerin oranında ciddi bir düşüş yaşanıyor." yorumunu yaptı.

Selvi, "Gerçi sadece cumhur ve millet ittifakının adayları mı yarışacak, üç-dört adayın yarışına mı sahne olacak o belli değil ama Konsensus, Cumhurbaşkanlığı seçimini iktidar ve muhalefet bloku olmak üzere iki başlık halinde sormuş. Karasızlar dağıtıldığında iktidar bloku diyenler 51.6’ya ulaşırken, muhalefet bloku 48.4’te kalıyor. İki blok arasındaki fark 3.2 ediyor. Başka bir nokta da, söz konusu Cumhurbaşkanlığı seçimi olunca kararsızların, oy kullanmaya gitmeyeceğini söyleyenlerin oranında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Hepsini topladığınızda 0.7 ediyor. Demek ki, halkımız Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Neden oy vereceğini ve neden vermeyeceğini kafasında netleştirmiş durumda." ifadesini kullandı.

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