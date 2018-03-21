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Abdulkadir Selvi: Ankara'nın yol haritası Münbiç'te diplomasi, Afrin'de şehrin yeniden inşası

"Afrin'le Hatay ya da Kilis arasına yeni bir hudut kapısının açılması planlanıyor"

21 Mart 2018 16:19

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi , Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Selvi, Afrin şehir merkezinin TSK ve ÖSO mensuplarınca kontrol altına alınmasının ardından ilk gündem maddesinin şehrin yeniden inşaası olduğunu iddia etti. ABD askeri varlığının bulunduğu "Münbiç'e askeri operasyon olacağı" iddialarını da değerlendiren Hürriyet yazarı, Türkiye'nin Münbiç'te önceliğinin "diplomasi" olduğunu söyledi.

Afrin’de bir yönetim boşluğu yaşanmaması için kollar sıvanmış durumda" diyen Selvi şunları aktardı:

-Afrin’in demografik yapısı dikkate alınarak, “Temsil gücü yüksek” idare meclislerinin kurulmasına çalışılıyor. İdare meclisinin içinden şehrin yönetimini üstlenecek, ‘yürütme organı’ seçilecek.

-Ankara’da Afrin’in elektrik, su gibi ihtiyaçları ve altyapı çalışmalarını yürütecek kurumlarla toplantılar yapılıyor.

-Öncelik yerel idare meclislerine bağlı olarak polis ve askerlerden oluşacak, ‘kolluk güçleri’ kurulacak. Yerel asker ve polisler ÖSO ile halen Afrin’de yaşayan yerel unsurlar arasından seçilecek. Askerlerin eğitimini Özel Kuvvetler ve JÖH’ler, polislerin eğitimini ise PÖH’ler verecek.

-Afrin’de 7 nahiye, 292 köy ve 372 mezra var. Buralarda da nahiyelerin merkez alındığı yerel yönetim birimleri oluşturulacak.

-Afrin’le Hatay ya da Kilis arasına yeni bir hudut kapısının açılması planlanıyor.

Menbiç’te 1500 PKK’lının olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

"Başlarında ABD’lilerin general dediği Şahin Cilo var. Afrin’den kaçanlarla birlikte bu sayının 6-7 bine ulaştığı söyleniyor. Türkiye ile ABD arasında Tillerson döneminde çerçevesi belirlenmiş bir anlaşma var. Dışişleri Bakanı Pompeo’nun kongredeki onay süreci tamamlandıktan sonra anlaşmanın sağlanacağı düşünülüyor. Menbiç’te öncelik diplomaside.

Ankara’nın yol haritası Menbiç’te diplomasi, Afrin’de ise şehrin yeniden inşası."

 

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