Abdulkadir Selvi: Ali Babacan'ın söylemleri hızla marjinal sol partilerin diline dönüyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Fox TV'de gündeme dair yaptığı değerlendirmeleri bugünkü köşesinde yorumladı. Selvi, Babacan'ın söylemlerinin hızla 'marjinal sol partiler'in diline dönüştüğünü öne sürdü.

Babacan, "Koronavirüs sürecinde uzun süredir sesi çıkmayan Ali Babacan’ın Fox TV’deki yayınını izledim. Babacan’dan bu sürece ilişkin yapılanları takdir eden, yapılması gerekenlere işaret eden bir performans bekliyordum. Ama bir siyasi partinin genel başkanından ziyade hazine müsteşarı gibi konuştu. Babacan bir karar vermeli: Siyasetçi mi olacak, yoksa teknokrat olarak mı kalacak? Anlaşılan o ki küresel salgın da olsa, Suriye krizi de yaşansa Ali Babacan’dan ekonomiden başka bir şey duymayacağız. Ama siyaset bu değil ki... Dünkü programda ne yaptı? Ekonomiyle ilgili olumsuz bir tablo çizerek söze başladı. Hadi onu geçtim. Türkiye’nin alacaklarından vazgeçmesi ve tüm cephaneyi boşaltması gerektiğini söyledi. Bunlar panik işareti. Ali Babacan’ı Ali Babacan yapan, popülist olmaması ve kriz dönemlerinde rasyonaliteyi kaybetmemesiydi. Demek ki siyasete girince böyle oluyor." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Erdoğan’la olunca hepsi pırıltılı birer siyasetçiydiler, Erdoğan olmayınca ışıltılarını kaybettiler. Söylemleri hızla marjinal sol partilerin diline dönüyor." görüşünü savundu.

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