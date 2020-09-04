Abdulkadir Selvi: Akşener kendisi olmazsa cumhurbaşkanlığı adaylığı için İmamoğlu’nu önerebilir, bu yönde duyumlarım var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendisi olmazsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu önerebileceğini ve bu yönde duyumlar aldığını yazdı.

Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül isminden vazgeçmediği görüşünü savundu. Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun günlünde yatan aslan Abdullah Gül gibi görünüyor ama Akşener kendisi olmazsa Ekrem İmamoğlu’nu önerebilir. Bu yönde duyumlarım var. Bence Abdullah Gül formülüne ikinci bir darbe de Muharrem İnce’nin çıkışıyla geldi. Gül, denklem dışına çıkarken Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener isimleri ön plana çıkmaya başladı." düşüncesini dile getirdi.

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