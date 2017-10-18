Abdulkadir Selvi: Akıncı Üssü'nde başka görüntüler de var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal'ın Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı. Selvi, yayınlanan görüntülerde Abidin Paşa'nın kelepeçelenmediği ve gözünün kapatılmadığına dikkat çekerek "Darbecilerle işbirliği yaptı gibi bir imada bulunmak istemiyorum. Sadece başka görüntüler olduğunu paylaşmak istedim. 15 Temmuz’un aydınlatılabilmesi için, Genelkurmay Karargâhı’ndaki ilişkiler ile 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde yaşananların ortaya çıkarılması gerekiyor" ifadesinde bulundu.

Abdulkadir Selvi'nin "Akıncı Üssü’nde başka görüntüler var" başlığıyla yayımlanan (18 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler’in 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’ndeki görüntüleri ortaya çıktı.

Genelkurmay Başkanı Akar’ın, kendisini derdest edenlerle birlikte koridordan geçerken kaydedilmiş birkaç saniyelik bir görüntüsü var. Yaşar Güler’in görüntüsü ise daha uzun. Ama Yaşar Güler’le ilgili görüntüler eksik. Güler’in gece geç saatlerde bir görüntüsü var. Belli ki insani ihtiyacını gidermek için çıkarmışlar Yaşar Güler’i. Ancak yayınlanan kamera görüntülerine göre daha fazla sayıda silahlı asker var. Yaşar Paşa’nın gözleri bağlı, elleri arkadan ters kelepçeli, kafasına bandana geçirilmiş, arkasında ise tam 3 sıra silahlı asker yer alıyor. Hem de neredeyse namlularını Yaşar Paşa’nın omzuna dayamışlar.

Tabii yayınlanan görüntülerde darbenin mimarlarından Mehmet Dişli de yer alıyor. Hem Hulusi Akar’a eşlik ediyor hem de koridora çıkıp darbecilerle telefon görüşmesi yapıyor.

Bu görüntüler şimdi neden ortaya çıktı, zamanlamasının özel bir anlamı var mı tartışmasına girmeyeceğim ama tek görüntü bunlar değil. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal’ın görüntüleri de var.

Abidin Ünal, darbe haberini aldığında İstanbul’da Moda Deniz Kulübünde Mehmet Şanver Paşa’nın kızının düğünündeydi. Darbecilerin Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ni ele geçirdiklerini tespit ettiği anda harekete geçip, onları devre dışı bırakan müdahaleleri yapmıştı. Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ni kör edip, Eskişehir’deki Birleşik Hava Harekât Merkezi’ni aktif hale getirmişti. Ayrıca düğünde bulunan Havacı generalleri darbecilerle mücadele etmeleri talimatıyla Eskişehir’e göndermişti.

Takım elbiseli, kravatlı görüntü

Abidin Paşa, düğünde bulunduğu sırada derdest edilip Ankara’ya getirildiği için Akıncı Üssü’nde takım elbise ve kravatlı görüntüsüyle yer alıyor. 15-16 Temmuz tarihlerinde tam 6 görüntüsü var. 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz’da Akıncı Üssü’nden kurtarıldığı ana kadar koridorda kamera açısının kaydedebildiği alan içerisinde bir yere gidip geliyor. Burası insani ihtiyaçlarını giderdiği bir yer mi, yoksa orada bir yere gidip birileriyle bir görüşmesi mi oluyor, o belli değil. Ancak geceki görüntüler birkaç dakika içinde gidiş-geliş görüntüsü olduğu için daha çok lavabo-tuvalet ihtiyacını gidermek olarak değerlendiriliyor. Her görüntü de aynı değil. İlk başlarda arkasında iki sıralı silahlı askerler eşliğinde getirilip götürülüyor Abidin Paşa. Ancak üç görüntüden sonra arkasındaki silahlı asker sayısı azalıyor. Son görüntüde silahlı asker yok. Belli ki darbeciler kaybettiklerini anlayıp silahlı askerleri çekmişler.

Akın Öztürk'ün görüntüsü

Altı görüntüden farklı bir görüntü daha var. O da darbenin en üst rütbeli isimlerinden olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’le birlikte olanı. Akın Öztürk’ün üzerinde, yakalandığı andaki tişörtü yok. Tam aksine Hava Kuvvetleri’nin resmi üniforması var. Abidin Ünal ise sivil giyimli. Akın Öztürk, koridorda koluna girdiği Abidin Ünal’la bir şeyler konuşuyor. Yüzünde de darbe gecesinin gerginliği yok. Koridorda yürürken Akın Öztürk’ün bir espri yaptığı anlaşılıyor. Çünkü yüzüne bir tebessüm yayılıyor.

Abidin Paşa’nın görüntülerini aktarırken; kelepçelenmedi, gözü kapatılıp başına bandana geçirilmedi diye darbecilerle işbirliği yaptı gibi bir imada bulunmak istemiyorum. Sadece başka görüntüler olduğunu paylaşmak istedim.

15 Temmuz’un aydınlatılabilmesi için, Genelkurmay Karargâhı’ndaki ilişkiler ile 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde yaşananların ortaya çıkarılması gerekiyor.