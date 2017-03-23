Abdulkadir Selvi: AK Parti hatalarıyla yüzleşti, ibre 'evet'e döndü

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak "Referandumla ilgili yeni bir sürecin içine girildi. Evet-hayır oranında değişiklikler başladı. İbre ‘Evet’e döndü. Kampanyanın başında ‘Hayır’ çıkarsa, bir kriz ve kaos yaşanır kaygısıyla hareket eden piyasalar, ‘Evet’i satın almaya başladı" dedi. Selvi, "İbre ‘Evet’e döndü ama buna rağmen AK Parti hatalarıyla yüzleşmeyi eksik etmiyor. Sanıyorum seçim başarısını da ona borçlular" görüşünü dile getirdi.

Selvi'nin "Evet rüzgârı tersine döndü" başlığıyla yayımlanan yazısı, iktidara yakın bazı çevrelerin eleştirilerine konu olmuştu.

Abdulkadir Selvi'nin "Evet-hayır oranları değişiyor" başlığıyla yayımlanan (23 Mart 2017) yazısı şöyle:

Referandumla ilgili yeni bir sürecin içine girildi. Evet-hayır oranında değişiklikler başladı. İbre ‘Evet’e döndü. Kampanyanın başında ‘Hayır’ çıkarsa, bir kriz ve kaos yaşanır kaygısıyla hareket eden piyasalar, ‘Evet’i satın almaya başladı.

16 Nisan sonrasına ilişkin olarak hesaplar ‘Evet’e göre yapılıyor, istikrar bozulmayacak, kaos yaşanmayacak seçeneği tercih ediliyor. 16 Nisan’da sandıktan çıkacak ‘Evet’ oranının önemi büyük olacak. Yüzde 55 artı şeklinde anlamlı bir ‘Evet’ çıktığı takdirde, siyasi irade güven tazelemiş olacak. Kampanyanın başında ‘Hayır’ rüzgârı kendisini hissettiriyordu. ‘Evet’kampanyasında ise bazı yol kazaları yaşanıyordu. Ancak ‘Evet’ cephesi toparlandı. Bundan sonra ‘Evet’ ile ‘Hayır’ arasındaki makas açılabilir. Peki sonra nasıl oldu da bu rüzgâr tersine döndü?

Hayırcılar sürekli olarak karamsarlık pompalıyor. Söylemleri heyecan vermiyor. Umut vaat etmiyorlar. Oysa kitleler umudu satın alır.

- Kılıçdaroğlu’nun evet çıktığı takdirde cumhurbaşkanı ile başbakan arasında kriz çıkacağı yönündeki gafı.

- Hollanda’nın Aile Bakanımızı sınır dışı edip, vatandaşlarımızın üzerine atlarını ve itlerini sürmesi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meydanlara çıkması. Cumhurbaşkanlığı sisteminin içeriğinin anlatılmaya başlanması.

İbre ‘Evet’e döndü ama buna rağmen AK Parti hatalarıyla yüzleşmeyi eksik etmiyor. Sanıyorum seçim başarısını da ona borçlular.