Abdulkadir Selvi: AK Parti'de HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda toptancı bir yaklaşım yok

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Dokunulmazlıklarla ilgili olarak AK Parti kulislerinin nabzını tutmaya çalıştım. Daha sürecin başındayız. İlerleyen zaman içinde AK Parti’nin tavrının netleşmesi bekleniyor. Ama şunu söyleyebilirim: HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda toptancı bir yaklaşım yok." değerlendirmesini yaptı.

Selvi yazısında, "Kobani fezlekeleri konusunda bir hassasiyet olduğu inkâr edilemez bir gerçek. Öncelik Kobani ve terörle mücadeleye ilişkin dosyalarda. Bu dosyaların tamamı neredeyse HDP’lilerle ilgili. Buna rağmen dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili olarak yine de toptancı bir yaklaşım yok. Dosyalar tek tek incelenecek. Suç isnadı nedir, fezleke hangi mahkemeden intikal etti? Suçun ceza aralığı ne kadar? İki kritere göre önce fezlekelerle ilgili tablo netleştirilecek." düşüncesini dile getirdi.