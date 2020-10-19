Abdulkadir Selvi: 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ile muhalefet bloku arasında durum bıçak sırtı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll'ün eylül ayı araştırma verilerini köşesinde değerlendirdi. Selvi, "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ile muhalefet bloku arasında durum bıçak sırtı" yorumunu yaptı. Selvi, "Araştırmada kararsız yüzde 11.2, protesto oy 6.9, cevap yok ise 4.2 olmak üzere 22.3 gibi önemli bir orana ulaşıyor. CHP ile İyi Parti’nin oylarının toplamı ediyor. Neredeyse ikinci parti durumunda." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Kararsızlar, protesto oyları ve cevap yok diyenler partilerin oy oranlarına göre dağıtıldığında AK Parti yüzde 41.4, CHP 22.8, İYİ Parti 11.4, HDP 10.4, MHP 9.4 ediyor. Diğerleri ise 4.6’ya ulaşıyor. AK Parti ve MHP’den oluşan cumhur ittifakı 50.8’e ulaşıyor. CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet, DEVA ve Gelecek partilerini de eklediğinizde muhalefet bloku 49.2’ye ulaşıyor. Bu durumda cumhur ittifakı kıl payı da olsa yüzde 50’yi aşıyor. Bu durum 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanacağı anlamına gelir mi? 24 Haziran 2018 seçimlerine göre çok büyük inişler, çıkışlar gözlenmiyor." ifadesini kullandı.

Selvi, "Bu oranlar iktidarı rehavete sevk edecek bir oran değil. Bu sonuçlar aynı zamanda ilk seçimde iktidarın tasfiye olacağına kendini inandırmış olan muhalefet açısından da parlak bir sonuç değil. Cumhur ittifakı ile muhalefet bloku arasında kritik bir denge var. Tam anlamıyla bıçak sırtı bir durum." görüşünü savundu.

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