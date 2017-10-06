Abdülkadir Ömür'e İspanya'dan talip!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un 18 yaşındaki yıldız adayı futbolcusu Abdülkadir Ömür'e, İspanya La Liga'dan Atletico Madrid'in talip olduğu ileri sürüldü.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre 2011-12 sezonunda Arda Turan'ı da transfer etmiş olan İspanyol kulübünün yeni hedefi, Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür.

18 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir teklif yapılmasa da yaz transfer döneminde de Avrupa takımlarının radarında olduğu biliniyordu.

Abdülkadir, bu sezon Trabzonspor formasıyla 5 maça çıkıp 286 dakika sahada kalırken 2 asist kaydetti.