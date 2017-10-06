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Spor

Abdülkadir Ömür'e İspanya'dan talip!

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 5 maçta 2 asiste imza attı

06 Ekim 2017 15:03

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un 18 yaşındaki yıldız adayı futbolcusu Abdülkadir Ömür'e, İspanya La Liga'dan Atletico Madrid'in talip olduğu ileri sürüldü.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre 2011-12 sezonunda Arda Turan'ı da transfer etmiş olan İspanyol kulübünün yeni hedefi, Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür. 

18 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir teklif yapılmasa da yaz transfer döneminde de Avrupa takımlarının radarında olduğu biliniyordu.

Abdülkadir, bu sezon Trabzonspor formasıyla 5 maça çıkıp 286 dakika sahada kalırken 2 asist kaydetti.

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Abdülkadir ÖmürTrabzonsporAtletico MadridTransferİlgileniyorİddiaMundo Deportivo

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