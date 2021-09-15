Abdülkadir Ömür, taraftarlarla bir araya geldi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında yaşadıklarından sonra bordo-mavili taraftarlarla bir araya gelerek yemek yedi. Ömür'e takım arkadaşı Abdülkadir Parmak da eşlik etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor müsabakada 2-0 geriye düşmüştü. Performansıyla taraftarların tepkisini çeken ve bir kişinin sahaya girmesiyle 39. dakikada oyundan alınan Abdulkadir Ömür, yedek kulübesinde göz yaşlarına hakim olamamıştı.

Yaşananların ardından bugün bordo-mavili taraftarlar Abdülkadir Ömür'ü ve takım arkadaşı Abdülkadir Parmak'ı Faroz Balıçkı Barınakları'nda ağırladı. Takım menajeri Emrah Tok'un da yer aldığı yemekte Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak taraftarlarla sohbet etti.

TIKLAYIN - 39. dakikada oyundan alınan Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamadı