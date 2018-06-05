T24 LogoT24 Logo
Spor

Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a çılgın teklif

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için 25 milyon Stelin'i gözden çıkardığı belirtildi

05 Haziran 2018 18:11

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City\'nin, Trabzonspor\'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için 25 milyon Stelin\'i gözden çıkardığı belirtildi.
Transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan ve geleceğin Messi\'si diye tabir edilen bordo-mavili takımın 19 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için kulübe teklifler gelmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City\'nin Abdülkadir Ömür için 25 milyon Sterlin\'i gözden çıkardığı, Trabzonspor yönetiminin onay vermesi durumunda da resmi teklifi ileteceği öğrenildi.
YÖNETİMİ DÜŞÜNDÜREN RAKAM
Mali anlamda zor günler geçiren, belirtilen şartlarda yaklaşık olarak kasasına 150 milyon TL girdi sağlayacak olan ve maddi anlamda da rahat bir nefes alacak olan bordo-mavililerde yönetimin kulübün ekonomik durumunu da göz önüne alarak teklifi düşüneceği kaydedildi.
2017-18 sezonunda Trabzonspor\'da lig ve kupada 32 maçta forma giyen Abdülkadir Ömür, toplamda 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek 9 gole doğrudan katkıda bulundu.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA İngiltere Premier LigLeicester City TrabzonsporAbdülkadirStelinTransferde AvrupaMessiPremier LigLeicester City AbdülkadirSterlinTrabzonsporYÖNETİMİ DÜŞÜNDÜREN RAKAM MaliTLFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24