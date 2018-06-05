Abdulhamit Gül: 'Apoletlerini sökeceğim' demek sadece teröristleri sevindirir

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın konuşmasını alkışlayan 2\'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel\'e yönelik \'Apoletlerini sökeceğim\' sözlerine, \"Zeytin Dalı Harekâtı\'nın komutanına böyle bir laf kullanmak kabul edilemez. Teröristlerle mücadele eden birisine \'apoletlerini sökeceğim\' demek sadece terör gruplarını sevindirir. Terörle mücadele eden birisini ancak takdir edebilirsin\" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde temaslarda bulundu. Belediye Kültür Merkezi\'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya gelen Gül, hükümetin yaptığı çalışmaları anlattı ve 24 Haziran için destek istedi.

Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Bakan Abdulhamit Gül, CHP heyetine, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in iadesine ilişkin talebin belgelerin tamamını gösterdiklerini söyledi. CHP\'nin bu konuyla ilgili açıklamalarını eleştiren Gül, şöyle dedi:

\"Türkiye Cumhuriyeti\'nin bu konuda yapmış olduğu bütün işlemler, uluslararası hukuk gereği neyse ona göre eksiksiz yapmıştır. Bu konuda Türkiye\'ye itibar etmek yerine Amerika\'ya bakılıyor. Hangi Amerikalı aramıştır, ne eksiktir, bu da paylaşılmış değildir. Ama bir Amerikalıya güvenerek Türkiye devletini adeta töhmet altına bırakmak şekilde açıklamalar yapılmıştır. Onlar gelip inceledi, arkadaşlarımız bilgileri verdiler. Şimdi her şeyin tam olduğunu gördükten sonra kamuoyuna da bir şey açıklayacaklar, bunun altında kalmamak için bir şekilde bir şeyler söyleyecekler. 15 Temmuz darbe girişimine \'darbe\' diyemeyen ve asıl darbenin 20 Temmuz olduğunu söyleyen zihniyetten bir şey beklenilmez. Bu konularda ne yaparsanız yapın tüm tersini söyleyeceklerini elbette bütün milletimiz bilmektedir. Darbenin karşısında açıkça durmayıp, darbe gecesi ve sonrasında durmayıp bu konuda iftiralar atan zihniyetten başka bir şey beklenemez.\"

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin 2\'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel\'e yönelik \'Apoletlerini sökeceğim\' sözlerine de tepki gösteren Gül, şöyle devam etti:

\"Şu anda Afrin yanı başımızda. Afrin\'de bayrağımızı göndere çeken ve Türk halkını tehdit eden teröristlerle mücadele eden kahraman askerimize yönelik bu tavırlar asla kabul edilemez. Bugün Afrin\'de özgürce yaşam devam ediyorsa bu Zeytin Dalı Harekâtı sayesindedir. Bu harekâtın komutanına böyle bir laf kullanmak elbette kabul edilemez. Siz teröristlerle mücadele eden birisine \'apoletlerini sökeceğim\' diyemezsiniz. Böyle bir tavır terörle mücadelede ancak terör gruplarına teröristleri sevindirir. Bu yapılan terör örgütleri ve onun uzantısı partileri memnun edecek bir açıklamadır. Asla böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Terörle mücadele eden birisini ancak ve ancak takdir edebilirsin, apoletlerini sökmeye hakkın yok. Buna hiçbir şekilde milletimiz de izin vermez. Türkiye\'nin terörle kararlı mücadelesini hiç kimse engelleyemez. Bu mücadeledeki Mehmetçiklerimiz ve onların komutanları takdir edilir. Öyle apoletleri sökme gibi bir şeye hiç kimse cüret edemez, buna da asla milletimiz izin vermeyecektir.\"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan\'ın darbe girişimine karışmış FETÖ mensubu askerleri iade etmeyerek uluslararası hukuka aykırı davrandığını, CHP\'li Muharrem İnce\'nin bu duruma ise sessiz kaldığını kaydetti.

Bakan Gül, açıklamalarının ardından esnafı ziyaret etti ve AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.



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