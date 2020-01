Abdülhamid'in torunu oturduğu evden atılmamak için hukuk mücadelesinde

New York Times gazetesi 2'nci Abdülhamid'in torunu, Şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Prenses Zeynep Osman'ın New York'ta kirada oturduğu 2 odalı daireden atılmamak için hukuk mücadelesi verdiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre, 2009'da 97 yaşında ölen Ertuğrul Osman'ın 1945'te yerleştiği daire üç yıl önce el değiştirdi.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, Manhattan Lexington bulvarındaki dairenin bulunduğu 3 katlı apartmanı 10.1 milyon dolara alan Avi Dishi adlı ev sahibi, ertesi yıl mahkeme aracılığıyla Zeynep Osman'a tahliye emri gönderdi.

Zeynep Osman'ın avukatı Maddy Tarnofsky, tahliye emrinin E. Osman (Ertuğrul Osman) ve G. Osman (Ertuğrul Osman'ın 1985'te ölen ilk karısı) adına gönderilmesi üzerine 'Ölü kişileri tahliye edemezsiniz' diyerek karara itiraz etti.

Ev sahibi Avi Dishi, Ertuğrul Osman ve Gulda Osman'ın öldüğünü bilmediğini, Zeynep Osman'ın hiçbir zaman ilk adını kullanmadığını söyledi.

Mahkeme Zeynep Osman'ın avukatının itirazını yerinde bulmadı.

Evsahibinin avukatları Zeynep Osman'dan ölüm, evlilik sertifikası ve 1991'den kalma faturalar gibi bu dairede kalmaya hakkı olduğunu kanıtlayacak belgeler istiyor.

'Yıldız Sarayı ve çatısı damlatan daire'

Zeynep Osman, buraya 1991'de Ertuğrul Osman'la evlendikten sonra yerleşmişti.

Yan apartmanı da 2010'da satın alan Avi Dishi, mahkemeye ifadesinde "ciddi miktarda bir para karşılığında Osman'ın evi boşaltıp memleketine (Ev sahibi, 'Ukrayna'ydı herhalde' diyor) dönmeye hazır olduğuna inandığını" söylüyor.

Zeynep Osman da, "Gitmek bana acı veriyor, fakat makûl olmalı. Belli bir yaşam tarzına alıştım, beni bir çırpıda atamaz" diyor.

New York Times, çatısı damlatan 10 metre genişliğindeki dairenin 125 dönümlük Yıldız Sarayı'yla karşılaştırıldığında "baraka" gibi kaldığına dikkat çekiyor.

Türkiye'de doğan Zeynep Osman (Tarzi), 1920'lerde Afganistan'ı terk etmek zorunda kalan Afgan Prensi Abdulfettah Tarzi ve Pakize Tarzi'nin kızı.