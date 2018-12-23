Abdülhamid'in torunu, Ekrem İmamoğlu'nun peşinde

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, CHP'nin 31 Mart'taki yerel seçimde İstanbul'a aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu'na 'sitem' dolu bir mesaj yazdı.

Orhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'na seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu Bey ilçenizde Fatih’in torunu yaşıyor, bir fincan kahve içmeye davet etmeye düşündünüz mü? Daha önceki başkanın kahvesini içtim. Partiniz Osmanlı’yı sevmez , her kes tarafından bilinir."

Osmanoğlu'nun bu mesajını profiline sabitlemesi de dikakti çekti.