Abdülhamid Han'ın yaptırdığı çeşmeden hırsızlığa 1 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın tarihi mahallesi Harput\'ta, 2\'nci Abdülhamid Han\'ın yaptırdığı 118 yıllık Çahpur Çeşmesi\'nin kurşun ve bakır kaplamalarını çaldığı iddia edilen A.B., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Harput Mahallesi\'nde, 2\'nci Abdülhamid Han\'ın yaptırdığı 118 yıllık Çahpur Çeşmesi\'nin 15 bin lira değerindeki kurşun ve bakır kaplamaları çalındı. Hırsızlığı fark eden belediye görevlileri, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, mobese kamerası görüntülerinden şüphelinin A.B. olduğunu belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla A.B. gözaltına alınırken, şüphelinin adresinde bulunan kurşun ve bakır kaplamalar belediyeye teslim edildi. Karakolda suçunu itiraf eden A.B.\'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.



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