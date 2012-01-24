-Abdülcelil'den Türkiye'ye teşekkür TRABLUS (A.A) - 24.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'da, Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil tarafından kabul edildi. Rixos Otel konferans Salonu'nda yapılan görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdülcelil, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk hükümetinin insani ve siyasi yönden Libya Devrimi'ne büyük destek verdiğini hatırlatan Abdülcelil, ''Türkiye buradaki şirketleri aracılığıyla hiçbir bedel almadan bazı projeleri üstleneceğini bildirmişti. Özellikle bazı kentlerde okullar, polis merkezleri ve sağlık merkezleri gibi bazı binaların onarılmasına destek veriyor. Buralarda yapılacak binalara tabelalar koyarak, Türkiye'nin desteğini Libya halkına göstermeyi planlıyoruz'' diye konuştu. Abdülcelil, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki ziyaretinde, 'Bize yer gösterirseniz biz Türkiye olarak, parlamento binasını yaparız ve size teslim ederiz. Misrata kentinde de yaralıların tedavisi için bir rehabilitasyon merkezi kurarız' dedi. Bugün aldığım güzel bir haber, Bingazi kentinde bir Türk hastane yapımını üstlendi. Önümüzdeki bir ay içinde bu hastane yapılıp bize teslim edilecek'' şeklinde konuştu. Ekonomi Bakanı Çağlayan da Türkiye'nin her zaman Libya'nın yanında olduğunu belirterek, Hür Libya'nın kurulmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini vurguladı. Çağlayan, BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde daha önce Libya'nın dondurulan malvarlıklarının serbest bırakılmaya başlandığını hatırlattı. Çağlayan, ''Türkiye olarak biz de şimdi serbest bırakıyoruz. Diğer yandan Arap-Türk Bankasının yeniden sermaye artırımı ve sermayenin eşit hale getirilmesi gibi konuları da görüştük'' dedi. Çağlayan, bu yeni dönemde yatırımların artırılması ve Libya ekonomisinin geliştirilmesi konusunda Arap-Türk Bankasının çok önemli bir rol alacağını söyledi. -''Yeni Libya'nın parlamento binasını Türkiye yapacak''- ''Yeni Libya'nın Trablus'taki parlamento binasını, kendilerinin tahsis edeceği yerle beraber hükümet olarak biz yapacağız'' diyen Çağlayan, Libyalı gençlere Türkiye'de mesleki eğitim verileceğini de dile getirdi. Türk müteahhitlerin yarım kalan işlerini tamamlamak için işlerinin başına dönmelerini isteyen Çağlayan, Abdülcelil'e Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve kendisinin Libya ile ilgili hizmetleri Türkiye'den sürekli takip ettiğini ilettiğini de anlattı. Bakan Çağlayan, Türkiye'nin serbest bıraktığı Libya'nın dondurulmuş malvarlığının miktarına ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi: ''Yaklaşık 1 milyar 488 milyon dolar mertebesinde. Bunda hem Arap-Türk Bankası'nda bulunan para da dahil. Diğer yandan orada bulunan mevduat da dahil. Şimdi Libya Merkez Bankası Başkanı ve bizim taraftan Bankanın Genel Müdürü biraraya gelecekler. Sermaye artırımı konusunda mevcut yönetimin daha önce aldığı kararı gözden geçirecekler. Bu konuda sermayeyi daha fazla artırma ve ihtiyaçlara daha fazla cevap verecek hale getirmeye ve krediyi daha fazla artıracak bir yapıya dönüştürmeyi konuştuk.''