-Abdulcelil: ''Türk firmaları yatırımlarına devam edecek" İSTANBUL (A.A) - 17.12.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdulcelil, ''Türk firmaları, Libya'da daha önce yapmış oldukları yatırımlarına devam edecekler. Türkiye'nin, Libya'nın tekrar kalkınmasında ana bir rolü olacaktır'' dedi. Abdulcelil, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'de, özellikle de İstanbul ve İzmir'de tedavi gören Libyalılar bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin, Libya'ya verdiği desteklerden dolayı şükranlarını sunduğunu kaydeden Abdulcelil, ''Türkiye'nin verdiği siyasi, ekonomik ve askeri destek, sadece hükümetin siyasi kararı değil, aynı zamanda Türk halkının verdiği desteğin yansıması. Libya'nın geleceği için Türkiye ile daha dayanışma içinde olacağız'' diye konuştu. Libya'nın geleceğinde Türkiye ile beraber olmaya devam edeceklerini, daha bir dayanışma içerisinde olacaklarını anlatan Abdulcelil, Türkiye'yi hem ekonomik tecrübesi hem siyasi hem de İslami açıdan örnek bir ülke olarak gördüklerini belirtti. Mustafa Abdulcelil, Başbakan Erdoğan ile Türk firmalarının yeniden Libya'ya gelmesini ayrıntılı bir şekilde görüştüklerini bildirerek, Türkiye ile Libya arasında ortak komisyonlar olacağını, bakanlar arasında iletişim kurulacağını dile getirdi. Abdulcelil, ''Türk firmaları, Libya'da daha önce yapmış oldukları yatırımlarına devam edecekler. Türkiye'nin, Libya'nın tekrar kalkınmasında ana bir rolü olacaktır. Türkiye ve Libya hükümetleri olarak bu tür girişimlerin başarılı olması için her türlü desteği vereceğiz'' şeklinde konuştu. Libya'nın, savaştan sonra birçok şeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Abdulcelil, Türkiye'nin, askeri, eğitim ve emniyet başta olmak üzere her alanda yaptığı yardımların ve desteklerin Türk ve Libya halklarını daha da yakınlaştıracağını belirtti. Bir gazetecinin, ''Devrime katılanların bundan sonraki adaptasyonları nasıl olacak?'' sorusu üzerine Abdulcelil, Libya'daki geçici hükümetin ana görevlerinden birinin devrimcilerin topluma adapte edilmesi konusu olduğunu söyledi. Devrimcilerin halkın arasına karışması, güvenliğin daha sağlam bir yapıya kavuşturulması konularında özel bir komisyon kurduklarını, bu komisyonun devrimcilerle ilgileneceğini ve onların daha iyi yaşamaları için çalışacağını anlatan Abdulcelil, bu konuları Erdoğan ile de görüştüklerin kaydetti. Abdulcelil, Başbakan Erdoğan ile görüşmelerinde bu insanların, teknik olarak eğitim almaları konusunda Türkiye'ye gelmeleri ve ülkelerine faydalı insanlar olarak dönmeleri, bu insanlara fırsat eşitliği sağlanması konularını da ele aldıklarını ifade etti.