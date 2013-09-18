Abdullah Gül: Sınırı geçildiği için gereken yapılmış oldu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sınır ihlalinde bulunan Suriye helikopterinin düşürülmesine ilişkin "Sınırı geçtiği için tabiki kurallar gereği gereken yapılmış oldu. Zaten karşı taraf da sınırı geçtiklerini itiraf ediyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'nde Uganda Büyükelçisi Johnson Olwa Agara'yı kabulünden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Angajman kuralları tüm dünyaya duyurulmuştu

Sınır ihlali yapan Suriye helikopterinin düşürüldüğünün hatırlatılması üzerine Gül, konunun açık olduğunu belirterek, "Türkiye Suriye sınırı normal düzende bir sınır değil. Olağanüstü bir durum söz konusu daha önceki olaylardan da güvenlik mülahazamız ve tehdit algılamamızdan dolayı angajman kurallarının devreye gireceği bütün dünyaya duyuruldu. Neticede böyle bir ortam içinde sınırı geçtiği için kurallar gereği gereken yapılmış oldu. Zaten karşı taraf da sınırı geçtiklerini itiraf ediyorlar" yanıtını verdi.