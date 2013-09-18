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ABD'den helikopter yorumu: Türkiye Suriye'ye karşı şeffaf davrandı

Türkiye'nin Suriye helikopterini düşürmesiyle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, 'Türkiye angajman kurallarına yönelik tamamen şeffaf davranıyor' dedi

18 Eylül 2013 10:18

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye'nin, sınırını ihlal eden Suriye helikopterini vurmasıyla ilgili, "Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik taahhüdümüz var. Türk hükümeti, Suriye hükümetinin geçen yıl Türk jetini düşürmesinden bu yana yürütülen angajman kurallarına yönelik tamamen şeffaf davranıyor" dedi.

Günlük basın toplantısında, konuyu yakından takip ettiklerini ve yetkililerle yakın istişarelerinin sürdüğünü belirten Psaki, şöyle konuştu: "Sizin de bildiğiniz gibi, Türkiye dost ve NATO müttefiki ve Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik taahhüdümüz var. Türk hükümeti, Suriye hükümetinin geçen yıl Türk jetini düşürmesinden bu yana yürütülen angajman kurallarına yönelik tamamen şeffaf davranıyor. Türkiye, Suriye askeri helikopteri ancak Türk hava sahasını ihlal ettikten ve Türk yetkililerin sürekli uyarılarını göz ardı etmesinin ardından vurduğunu belirtti."

 

Suriye’deki kimyasal silahlar

 

Suriye'nin kimyasal silahlarından arındırılması noktasında oluşturulan takvimi uygulayacak kişi olmasının, bu ülkenin Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın iktidarda kalmasını uzatıp uzatmayacağına yönelik soru üzerine Psaki, bu görüşe katılmadığını dile getirerek, geçici hükümet, kişi veya yönetim başta olursa olsun bu anlaşmayı uygulayacağını bildirdi. Psaki, başka bir soru üzerine, "Başarılı olmayacağını düşünseydik bu zaman çizelgesini ortaya koymazdık" dedi.

 

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