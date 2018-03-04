Abdrurrahim Albayrak: "Galatasaray'da bir bahar havası diyebiliriz"

\"Artık bu maçı bir kenara bırakıp, önümüze bakacağız\"

\"Bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var\"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekilki Abdurrahim Albayrak Kardemir Karabükspor\'u deplasmanda 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmaın ardından açıklamalarda bulundu.

Kardemir Karabükspor ve Galatasaraylı taraftarların karşılıklı olarak tezahürat yapmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Albayrak, \"Şehitlere Allah\'tan rahmet dileyen Albayrak, \"Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun. Bugün rahat top oynuyorsak, sahaya çıkıyorsak onların sayesindedir. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Onları kanı hiçbir zaman yerde kalmayacak. Hepimiz tek yürek, ülkemiz bu işin üstesinden gelecektir. O güce sahip bir ülkeyiz\" dedi.

\"ARTIK BU MAÇI BİR KENARA BIRAKIP, ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ\"

Bu tip maçlardan korktuklarını oyunculara anlattıklarını ifade eden Albayrak, \"Çünkü rakibimizin kaybedecek bir şeyinin olmadığını biliyoruz. Onun için de çok rahat oynayacaklar, ona göre hocamız takımı çok iyi hazırladı. Bugünkü konuşmada, dünkü konuşmada idmanlarda. 7-0 gibi net bir skorla İstanbul\'a dönüyoruz. Artık bu maçı bir kenara bırakıp, önümüze bakacağız. Atiker Konyaspor maçına hazırlanacağız. Hedefimize tek tek ilerliyoruz. Galatasaray\'da bir bahar havası\' diyebiliriz\" diye konuştu.

\"BÜTÜN FUTBOLCULARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR\"

Fernando\'nun dönüşüyle ilgili sorulan soruya Albayrak, \"Hocamızda haklı olarak ona da şans veriyor ki, önümüzdeki haftalarda yararlanmayı düşünüyoruz. Çok değerli futbolcumuz. Ona ihtiyacımız var, bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Oynayan ve oynamayan hepsi elinden geleni yapıyor. Başta başkanımız dün İsviçre\'deydi, İsviçre\'den sabah erken saatte gelip ayağının tozuyla Karabük\'e geldi. Yorgun geldi bize de moral verdi. Hocamız zaten Florya\'da yatıyor, Florya\'da kalkıyor, onun için işte Fatih Terim oluyor. Bunları unutmamak lazım\" şeklinde cevap verdi.

Gomis\'in performansıyla ilgili bir gazetecinin sorusuna Albayrak, Galatasaray\'ın tarihinde iki hafta üst üste üç gol atan olmadığını söyleyerek, \"Bugün dört gol attı, iki haftada 7 tane gol attı. Öyle bir futbolcuya sahip olduğumuz için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim\" dedi.

Taraftarlara da teşekkür eden Albayrak, şunları kaydetti:

\"Güzel bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız İşlerini güçlerini bırakıp Atiker Konyaspor maçına gelsinler. Tribünlerde rekor bir kırmak istiyoruz. Galatasaraylı futbolcularımızın hakkı tribünleri doldurmak istemeleri. O tezahüratla, coşkuyla zor bir maç olacak Atiker Konyaspor maçı ama taraftarlarımızı da

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