ABD'nin 'yerli terör'le imtihanı: El Kaide gölgede kaldı

Geçen hafta Güney Carolina'daki tarihi bir kiliseye düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybettiği ABD’de yapılan bir araştırma, ülkede meydana gelen terör saldırılarının büyük çoğunluğunun yerli grup veya kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koydu.



Washington merkezli New America Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışmada, 11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırının ardından günümüze kadar gerçekleşen terör eylemleri masaya yatırıldı. Buna göre devlet düşmanı, ırkçı veya üstünlükçü radikal grup veya şahıslar 19 terör saldırısında 48 kişinin ölümüne sebep olurken, radikal İslamcı grupların toplam 7 saldırısında 26 kişi yaşamını yitirdi.



Çalışma kapsamında ABD çapında 382 polis departmanına bölgelerinde tehdit olarak gördükleri en büyük üç ‘aşırılık suçu’ soruldu. Polislerin yüzde 74'ü soruya 'Rejim karşıtı suçlar' cevabını verirken, geri kalan yüzde 39 El Kaide’den esinlenen çeşitli suçları sıraladı.

ABD’de 11 Eylül sonrası gerçekleşen belli başlı terör saldırıları

2015 Charleston saldırısı

18 Haziran 2015’te ABD’nin tarihi Afro-Amerikan kiliselerinden Emmanuel AME’ye saldıran beyaz Amerikalı Dylann Roof (21) 9 kişiyi öldürdü. Roof’un olay esnasında “Kadınlarımıza tecavüz ediyorsunuz ve ülkemizi ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Gitmek zorundasınız!” diye bağırması dikkat çekti.



2014 Tallahassee’de polise pusu

22 Kasım 2014’de devlet politikalarını beğenmeyen Curtis Wade isimli Amerikalı, 911 acil yardım servisini arayarak yangın ihbarı verdi. Saklanarak ekiplerin gelmesini bekleyen Wade olay yerine intikal eden bir polis memurunu öldürdü bir diğerini ise yaraladı.



2014 Las Vegas’da polise pusu

8 Haziran 2014’de ‘devrim’ isteyen Jerad ve Amanda Miller çifti bir pizzacıda öğle yemeği yiyen iki polis memurunu ansızın öldürdükten sonra gittikleri markette bir kişiyi daha vurdu. Üç kişinin hayatına son veren çift polis tarafından sıkıştırıldıklarını anlayınca intihar etti.

2014 Kansas Musevi Merkezi saldırısı

13 Nisan 2014’de iki farklı Musevi merkezine saldıran 73 yaşındaki Frazier Glenn Cross üç kişiyi öldürdü. Savcılar, üstünlükçü grup Ku Klux Klan’la ilişkisi olduğu tespit edilen Cross’un nefret suçundan yargılanabileceğini söyledi.



2014 Blooming Grove’da polise saldırı

12 Eylül 2014’te Pennsylvania’nın Blooming Grove kasabasında bir polis memurunu öldüren ve bir diğerini de yaralayan Eric Frein yaklaşık 7 hafta boyunca kaçtıktan sonra yakalandı. Terör suçuyla yargılanan Frein devlet karşıtı paylaşımları ile biliniyor.



2012 Üç-eyalet cinayetleri

‘Üstünlükçü’ bir gruba dahil olan David Pedersen ve Holly Grigsby Washington, Oregon ve California eyaletlerinde 4 kişiyi öldürdü.



2012 St. John’s Parish’de polise pusu

2012 yılı Ağustos ayında Tennessee eyaletinde geçekleşen olayda Terry Smith, Brian Smith, Derrick Smith, Kyle Joekel, Britney Keith ve Chanel Skains iki polis memurunu öldürdü, iki memuru da yaraladı. Egemen Vatandaşlar (Sovereign Citizens) isimli rejim karşıtı gruba üye olan katiller daha sonra suçlarını itiraf etti.



2012 Sih tapınağı saldırısı

Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde 5 Ağustos günü gerçekleşen olayda Wade Michael Page isimli şahıs Sih tapınağına saldırdı. Olayda 6 kişi öldü, 4 kişiyi yaralandı. Page daha sonra intihar etti. Page’in ‘üstünlükçü’ ve neo-nazi gruplarla irtibatı vardı.



2011 FEAR Militanları

‘Sonsuza Kadar, Dayanıklı, Her Zaman Hazır’ (Forever Enduring Always Ready - FEAR) isimli rejim karşıtı grubun üyeleri Isaac Aguigui, Anthony Peden, Christopher Salmon ve Michael Burnett gerçekleştirdikleri saldırıda Michael Roark ve kız arkadaşı Tiffany York’u öldürdü. Yetkililere göre grup, Savannah’s Forsyth Parkı’na saldırmayı ve bazı politikacıları öldürmeyi planlıyordu.



2010 Carlisle, Pennsylvania

Raymond Peake, atış poligonunda gördüğü bir kişiyi öldürdü. AR-15 model silahı çalmak için cinayeti işlediğini belirten Peake, ifadesinde bu silahı ismini vermediği bir Amerikan devleti karşıtı grup için kullanacağını söyledi.



2010 Austin’de uçaklı saldırı

Devlet ve vergi karşıtı manifestolar yayınlayan Andrew Joseph Stack kendi kullandığı uçakla Texas eyaletinin Austin şehrindeki vergi binasına saldırdı. Uçağıyla binaya çarpan Stack olay yerinde ölürken binada çalışan bir kişi daha hayatını kaybetti.



2009 Pittsburgh’ta polise pusu

Irçı ve rejim karşıtı Robert Poplawski bir ihbar üzerine evine gelen polislerden üçünü öldürdü birini ise yaraladı. Davası 2011 yılında sonuçlanan Poplawaski idama mahkum edildi.



2009 Yahudi Soykırımı Müzesi saldırısı

Çeşitli Neo-Nazi ve üstünlükçü gruplarla bağı olduğu belirtilen Von Brunn, Yahudi Soykırımı Müzesi’ne saldırdı. Brunn bir güvenlik görevlisini öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.



2009 George Tiller suikasti

Scott Roeder, Kansas eyaletinin Wichita şehrinde kürtaj kliniği işleten Dr. George Tiller’i öldürdü. Roeder daha sonra cinayeti inançlarından dolayı için işlediğini itiraf etti.



2009 Ft. Walton saldırısı

Kendisi hakkında gelen şikayet üzerine olay yerine giden polislere saldıran rejim karşıtı Joshua Cartwright iki polis memurunu öldürdü.



2009 Flores cinayeti

Albert Gaxiola, Shawna Forde ve Joshua Bush mensubu oldukları anti-göçmen grup adına hırsızlık yapmaya girdikleri evde bir adamı ve 9 yaşındaki kızını öldürdü.



2009 Brockton cinayeti

Kendini neo-Nazi olarak tanımlayan Keith Luke iki adamı öldürdü ve bir kadına tecavüz ettikten sonra ağır yaraladı. Luke ifadesinde, “Beyaz ırktan olmayanları el yordamıyla öldürecektim. Silah kullanmayı planlamıyordum.” dedi.



2008 Knoxville kilise saldırısı

Liberallere ve geylere karşı olan Jim David Adkisson, Tennessee eyaletinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenledi. Olayda iki kişi öldü, 7 kişiyi yaralandı.



2004 Tulsa banka soygunu

Wade Lay ve oğlu Christopher Lay soygun için girdikleri bankada çalışan güvenlik görevlisini öldürdü. Lay ifadesinde, çaldıkları parayla 1993 yılında yaşanan Waco kuşatması esnasında ölen 80 dinci grup Branch Davidians üyesinin intikamını almak için silah almayı planladıklarını itiraf etti.