ABD'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Patrick Shanahan'ı Savunma Bakanlığı görevine atadı. Mattis döneminin Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, 1 Ocak itibarıyla Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürütecek.

ABD Başkanı Trump, kararı Twitter hesabından duyurdu.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!