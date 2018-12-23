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Dünya

ABD'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump kararı Twitter'dan duyurdu

23 Aralık 2018 23:35

ABD Başkanı Donald Trump, Patrick Shanahan'ı Savunma Bakanlığı görevine atadı. Mattis döneminin Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, 1 Ocak itibarıyla Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürütecek.

ABD Başkanı Trump, kararı Twitter hesabından duyurdu.

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ABDBaşkanıDonald TrumpPatrick ShanahanJim MattisSAvunma Bakanı
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