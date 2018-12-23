Dünya
ABD'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump kararı Twitter'dan duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Patrick Shanahan'ı Savunma Bakanlığı görevine atadı. Mattis döneminin Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, 1 Ocak itibarıyla Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürütecek.
ABD Başkanı Trump, kararı Twitter hesabından duyurdu.
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