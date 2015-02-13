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Dünya

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Ashton Carter oldu

ABD'de Chuck Hagel'ın istifasının ardından boşalan Savunma Bakanlığı koltuğuna Ashton Carter getirildi

13 Şubat 2015 01:04

Ashton Carter'ın Savunma Bakanlığı'na adaylığı ABD Senatosunda oylandı. Senatonun 98 üyesi Ashton Carter'a olumlu oy verdi, 5 üye karşı oy kullandı. 

ABD Başkanı Barack Obama, geçen yılın Aralık ayında Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın istifasının ardından yerine Carter'ı aday göstermişti. 

Savunma Bakanlığı'nda 2011-2013 yıllarında bakan yardımcılığı görevini yürüten Carter, hem Hagel hem de selefi Leon Panetta ile çalıştı. Carter, daha önce de hem Obama hem de eski Başkan Bill Clinton dönemlerinde Pentagon'da değişik görevler üstlendi, geçmişte akademi dünyası ve özel sektörde de görevler aldı.

ABD'nin sıkı bütçe kesintilerine gittiği bir dönemde herkesin gözünün üzerinde olduğu Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin idaresine katkı sağlayan Carter'ın bakanlığın işleyişine dair derin deneyimi bulunuyor. Carter, Panetta emekli olduğunda da yerine geçebilecek isimler arasında düşünülüyordu ancak Obama'nın Hagel'ı tercih etmesinin ardından bakanlıktaki görevini bırakmıştı.

Hagel de Carter'ın adaylığı onaylanana kadar görevini sürdüreceğini belirtmişti. 

 

Carter ödün vermez olarak nitelendiriliyor

 

Carter, ordu ve siyasette aktif deneyimlere sahip olmamasına rağmen güçlü bir bürokrat olarak görülmekle birlikte, siyasi görüş olarak daha merkezde yer alsa da "ödün vermez" biri olarak nitelendiriliyor. 

Eski Başkan George W. Bush'un ikinci dönemi ile Obama'nın ilk yıllarında görev yapan eski Savunma Bakanı Robert Gates'in tarzını andıran Carter, geçmişte Kuzey Kore, Rusya gibi dış politika konularında daha ödün vermez ve sert görüşler içeren bazı yazılara imza atmıştı.

Obama'nın başkanlığındaki dördüncü savunma bakanı olacak Carter, Hagel'a göre hem kariyer hem de karakter olarak birtakım farklılıklara da sahip. 

Hagel'ın Vietnam Savaşı gazisi olması ve senatörlük yapmasının aksine Carter, 30 yılı aşkın kariyerinde orduda veya politikada aktif görev almadı. Ancak 60 yaşındaki Carter, bakanlığa "dışarıdan" gelen Hagel'ın tersine Pentagon'un içindeki çeşitli bürokratik kademelerde ve üst düzey pozisyonlarda yıllarca görevler üstlenmesinin etkisiyle kurumun işleyişi hakkında derin bilgiye sahip bir isim.

 

Yeni bakanın akademik kariyeri çok parlak

 

Parlak bir akademik kariyeri de bulunan ve Yale Üniversitesi'nde fizik ve Ortaçağ tarihi alanlarında lisans eğitimi alan, Oxford Üniversitesinde de teorik fizik alanında doktora yapan Carter, agresif ve entelektüel yapısıyla da daha pasif bir karakter taşıdığı ve Obama'nın ekibiyle toplantılarda çok söz almadığı söylenen Hagel'e göre farklı bir çizgiye sahip olacağının işaretlerini veriyor. 

Bakanlığı döneminde Carter'ı, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonlardan Rusya'nın Ukrayna'daki agresif tavrına, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerinden Pentagon'un baş etmek zorunda kaldığı bütçe kesintilerine oldukça zorlu bir görev bekliyor.    

 

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