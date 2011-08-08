ABD'nin yeni notu piyasaları vurdu

T24- ABD'nin AAA olan kredi notunun 1941’den bu yana ilk düşürülmesi dünya piyasalarını olumsuz etkiledi. Asya borsalarında yüzde 5'e ulaşan düşüşler görülürken, İMKB yeni haftaya yüzde 1 civarında kayıpla başladı. Euro rekor kırdı, dolar 1,76'ya yaklaştı; Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1,700 dolar seviyesini aşarak yeni rekor kırmasıyla Kapalıçarşı'da çeyrek altın 158 TL, yarım altın 316 TL, cumhuriyet altını 645 TL'den işlem görmeye başladı. Borsada İkinci seansla birlikte gelen dalgayla satışlar hız kazandı. Endeks yüzde 7.08 değer kaybetti.



Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.18 (202.32 puan) azalarak 9 bin 97 puandan kapandı.

Asya'da ayrıca Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 3.38 ve SE Endeksi yüzde 3.38, Tayland Borsası yüzde 2.89, Hindistan Borsası yüzde 2.63, Avustralya Borsası yüzde 2.69, Singapur Borsası yüzde 4.60, Güney Kore Borsası yüzde 4.06, Endonezya Borsası yüzde 4.99, Hong Kong Borsası yüzde 3.76 ve Tayvan Borsası yüzde 3.82 değer kaybetti.





Asya borsalarındaki kayıpların ardından İMKB güne yüzde 2'ye yakın düşüşle başladı.





İMKB ilk seansı kayıpla kapadı





İMKB 100 Endeksi, önceki kapanışa göre 1.696,67 puanlık düşüşle ilk seansın kapanışına doğru 54.568,85 puan seviyesine geriledi. Cuma günü 56.265,52 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi, güne 1.153,74 puan ve yüzde 2,05'lik kayıpla 55.111,78 puandan başladı. Daha sonra yatay bir seyir izleyen endeks ilk seansın kapanışına doğru gelen satışlarla 55 bin puanın altına kadar geriledi. Endeks şu dakikalarda önceki kapanışa göre 1.696,67 puan ve yüzde 3,02 kayıpla 54.568,85 seviyesinde bulunuyor. Endeks bu seviyeleri son olarak geçen yıl temmuz ayında görmüştü.





İkinci seansta satış dalgası





İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansın başında gelen alımlarla hafif toparlansa da daha sonra gelen satışlarla kayıp hız kazandı.İMKB 100 Endeksi'nde, ikinci seansla birlikte gelen dalgayla satışlar hız kazandı. Endeks yüzde 6.5 düşüşle 52,600 puana geriledi. Gün sonunda borsa yüzde 7.08 kayıpla kapandı.

Avrupa borsalarında yüzde 1'in üzerinde kayıplar var. ABD vadeli hisse senedi piyasalarında da yüzde 2'nin üzerinde düşüş yaşanıyor.

Borsalardaki düşüşlerde ABD ekonomisine yönelik resesyon endişeleriyle ABD'nin kredi notunun düşürülmesi ve Avrupa ülkeleriyle ilgili endişeler etkili oldu.

G7 ülkelerinden yetkililer yaptıkları açıklamada piyasalarda istikrarın sağlanması için gereken bütün girişimlerde bulunulacağını belirttiler.

Döviz piyasasında yükseliş görülüyor. Euro 2,5 lirayı aşarak Türk Lirası karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı.

Geçen haftayı 1,73-1,74 düzeyinde tamamlayan dolar bankalararası piyasada güne 1,75'in üzerinde başladı. Dolar açılışta 1,7560'a kadar yükseldi. Ancak kur daha sonra 1,75'in altına geriledi.

Ham petrol fiyatları kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin ABD'nin notunu düşürmesinin ardından artan talepteki görünüme dair endişelerle varil başına 2 dolardan fazla değer kaybetti. Brent petrolü 106 dolara, ABD ham petrolü 83 dolara geriledi.

Piyasalardaki gerilim 'güvenli liman' olarak görülen altını ateşledi. Altının ons fiyatı ABD'nin notunun düşürülmesinin ardından yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmalarıyla 1700 doların üzerine görerek rekor kırdı. Altının ons fiyatı 4 Ağustos perşembe günü 1.682,45 dolar seviyesini görerek kırdığı rekoru, bugün yeniledi. Altının onsu, sabah saatlerinde 1.700 dolar sınırını aşarak 1.715,50 dolar seviyesini gördü. Altının bu rekoru çeyrek altını da 158 liraya çıkardı.

