T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD'nin yeni 'kullanılabilir nükleer silah' programı

İngiliz Guardian gazetesi, Donald Trump yönetiminin "kullanılabilir nükleer silahlar" içeren yeni bir silah programını harekete geçirme hazırlığında olduğunu duyurdu. Habere göre, Beyaz Saray yönetimi, nükleer silahın kullanımı konusundaki sınırlamaları g

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz Guardian gazetesi, Donald Trump yönetiminin "kullanılabilir nükleer silah" yapımı üzerine bir askeri programı açıklama hazırlığında olduğunu duyurdu.

Habere göre, Beyaz Saray yönetimi, nükleer silahın kullanımı konusundaki sınırlamaları gevşetmeyi ve daha düşük seviyeli nükleer başlıklı füze planını devreye sokmayı planlıyor.

Barack Obama'ya başkanlığı döneminde nükleer silahsızlanma ve silah kontrolü konularında danışmanlık yapan Jon Wolfsthal, ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağı gördüğünü açıkladı.

Wolfsthal, kıtalararası füze fırlatma kapasitesine sahip Trident D5 denizaltılarındaki füzelerin "yalnızca bir kısmı normal savaş başlığı olacak şekilde geliştirilmesinin" planladığını açıkladı.

Jon Wolfsthal, bu geliştirmenin "Rusya'yı Doğu Avrupa'daki bir sorunda taktik savaş başlıkları kullanmaktan caydırmak" amacı taşıdığını söyledi.

Yeni Nükleer Pozisyon (NPR) başlıklı değerlendirme, Amerika'nın hangi durumlarda nükleer silah kullanabileceği ile ilgili de yeni sınırlar getiriyor.

Buna göre "nükleer silahla gerçekleşmese dahi kitlesel ölümler yaratan, kritik önemdeki tesisleri hedef alan veya nükleer tesisleri hedef alan saldırılara karşı nükleer silah kullanılabileceği" belirtiliyor.

Bu değerlendirmenin, Ocak ayı sonunda Donald Trump'ın yıllık Kongre konuşmasından sonra yayımlanması bekleniyor.

Silah kontrolü için kampanya yürüten kişiler ise, Donald Trump'ın "düşmanlara karşı ABD'nin silah gücünü gösterebileceğini söylemesi" ve "tepkiselliği" göz önüne alındığında, "daha kullanılabilir nükleer silahlar" konusunun endişe verici olduğunu açıklıyor.

Jon Wolfsthal, okuduğu taslak planda, Rusya'nın 1987 tarihli bir nükleer silah anlaşmayı ihlal ederek füze geliştirdiği iddiasıyla suçlandığını ve yenilemenin bu ihlale karşı devreye sokulduğunu da söyledi.

Wolfsthal, gördüğü ilk planın bu son taslaktan çok daha "şahin" bir pozisyon ortaya koyduğunu da ifade etti.

Guardian'a konuşan Jon Wolfsthal'a göre, bu yeni duruş, Rusya'ya, Kuzey Kore'ye ve Çin'e "açık bir caydırıcılık" mesajı verme amacı taşıyor.

Yine gazeteye konuşan Silah Kontrol Birliği başkanı Daryl Kimball, ABD'nin nükleer envanteri için yeni silahlar geliştirmesi için, "tehlikeli ve Soğuk Savaş aklı" değerlendirmesini yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GuardianDonald TrumpHabereBeyaz SarayBarack ObamaJon Wolfsthal ABD Savunma BakanlığıWolfsthalTrident D5Doğu AvrupaNükleer PozisyonAmerikaBunaOcakKongreSilahABDJon WolfsthalRusyaRusya Kuzey KoreYineSilah Kontrol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24