ABD’nin yeni başkanı Trump

ABD'deki başkanlık yarışını Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Seçim kampanyaları sırasında sık sık polemikleriyle gündeme gelen Donald Trump, siyasi tecrübesi bulunmayan bir isim. Buna rağmen seçimleri kazanarak büyük bir sürpriz yarattı.

Oylar sayıldıktan sonra pek çok eyalette sürpriz sonuçlar çıktı. Seçimin kaderini belirleyen eyaletler Florida ve Kuzey Carolina oldu. Trump bu eyaletlerde 44 delege elde etmeyi başardı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ilk galibiyetini Indiana ve Kentucky eyaletlerinde elde etti. Florida, Güney Carolina, Ohio, Batı Virginia, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Alabama, Texas, Kansas, Wyoming, Missouri, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Nebraska, Arkansas ve Louisiana Trump'ın seçimleri kazandığı eyaletler arasıda.

Clinton için Kaliforniya'da beklenen sonuç

Demokrat Parti'nin adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton seçilseydi Beyaz Saray'a ilk kez bir kadın çıkmış olacaktı. Ancak Clinton, Trump'a yenildi.

Clinton başta Kaliforniya olmak üzere Vermont, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Virginia, Illinois, New Jersey, New Mexico, Rhode Island, New York ve District of Colombia eyaletlerinde oyların çoğunluğunu almayı başardı.

