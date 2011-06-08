ABD'nin yeni Başkanı Mitt Romney mi olacak?

T24- ABD'de gelecek yılki seçim için yapılan anket Barack Obama açısından iç açıcı sonuçlar ortaya koymadı. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum seçmen tarafından eleştirilirken, Cumhuriyetçi aday Mitt Romney önde görünüyor.







ABD'de yapılan Washington Post ve ABC'nin ortaklaşa düzenlediği anket, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra Obama'ya verilen güçlü desteğin azaldığını ortaya koydu.

Ülke ekonomisi ve bütçe açığını idare etme şekli Obama'ya puan kaybettirirken, halkın yarıdan fazlası ülkenin ciddi anlamda yanlış yolda ilerlediği görüşünü dile getirdi.

Her 10 Amerikalı'dan 9'u da, ülke ekonomisinin durumunu olumsuz olarak görmeye devam ediyor.

Gelecek yılın kasım ayındaki seçime ilişkin yapılan anketten çıkan sonuçlar şöyle:

— Obama'nın performansına verilen kamuoyu desteği yüzde 47'ye geriledi. Başkan'ın performansını beğenmeyenlerin oranının ise yüzde 49'a yükseldi. Oysa, Obama'ya yönelik destek, Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra yüzde 56'ydı.

— Halkın yüzde 59'u, Obama'nın ekonomi politikalarını olumsuz olarak nitelerken, bu oran geçen aya göre yüzde 4 artmış durumda.

— Bütçe açığıyla mücadele konusunda Obama'nın politikalarını onaylayanların oranı yüzde 33. Bu oran Nisan ayına göre yüzde 6 düştü.

— Amerikalıların yüzde 89'u, ekonominin kötü durumda olduğu, yüzde 57'si ekonomik toparlanmanın başlamadığı ve yüzde 66'sı ABD'nin yanlış yolda olduğu görüşünde.

— Halkın yüzde 45'i, ekonomi politikaları konusunda Kongre'deki cumhuriyetçilere Obama'ya göre daha fazla güveniyor. Bu rakam, geçen Mart ayına göre yüzde 11 arttı.

— Washington Post, anketin, ülkedeki yüksek yakıt fiyatları, konut değerlerinin düşmesi ve yüksek işsizlik oranlarının, ekonomik toparlanmanın hızına dair kaygıları artırdığı ve kamuoyunda bu konuda geniş çapta bir karamsarlığın hakim olduğunu gösterdiği yorumunda bulundu.

Mitt Romney önde

Obama, olası 6 cumhuriyetçi adayın 5'ine karşı kamuoyu desteği konusunda üstün konumda bulunmasına karşın, bu ay başında adaylığını açıklayan eski Massachusetts Valisi Mitt Romney ile başa baş çekişiyor.

Obama ve Romney, tüm Amerikalılar arasında yapılan ankette yüzde 47 oranında eşit desteğe sahip olurken, kayıtlı seçmenler arasındaki ankette ise, Romney, yüzde 49 oranında destekle, yüzde 46 oranında destek gören Obama'nın üstünde yer alıyor.