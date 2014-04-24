Ricciardone emekli oluyor, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi kim olacak?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Ağustos'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası emekli oluyor. Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış’ın haberine göre, diplomatik kaynaklar, şimdi Ricciardone'nin yerine atanacak muhtemel ismin ise hala Dışişleri Bakanı John Kerry'nin özel kalem müdürlüğünü yürüten, ABD'nin eski Tiflis Büyükelçisi John Bass olduğunu söylüyor.

2011’den bu yana ABD’nin Türkiye Büyükelçiliğini yapan Francis Ricciardone, Ağustos ayının sonunda emekli oluyor ve Eylül sonunda NATO'ya en yakın düşünce kuruluşu olarak bilinen, Washington'ın köklü kurumlarından Atlantik Konseyi'nin başkan yardımcılığını üstlenmeye hazırlanıyor. Ricciardone'nin Türkiye'deki tecrübesine rağmen Türkiye araştırmalarını değil "Refik Hariri Ortadoğu Merkezi Direktörü" unvanıyla Ortadoğu bölümünü idare etmesi bekleniyor.

Türkiye değil Ortadoğu çalışacak

Atlantik Konseyi Başkanı Fred Kempe, Ricciardone'nin yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'nun tarihindeki en kritik dönemlerinden birinde, Francis Ricciardone'nin dünyanın pek de kolay olmayan bölgelerinde edindiği liderlik tecrübesi Atlantik Konseyi'ne güç katacaktır" derken, Ricciardone de Hürriyet'e bir açıklama gönderdi.

Büyükelçi, ayrılma kararıyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye'de kalan aylarımın her gününü heyecanla beklerken, bu sonbaharda başlayacak yeni görevimde Türk ve bölgedeki diğer dostlarımla yakın iletişimde kalmak için de sabırsızlanıyorum. Vedalara başlamak için çok erken, o işi yaza bırakacağız.”

36 seneyi aşkın dışişleri kariyerinde Ricciardone, Ankara'daki büyükelçiliği öncesinde, Mısır, Filipinler ve Palau büyükelçilikleri görevlerinde bulundu. Arapça, Türkçe, Fransızca ve İtalyanca bilen Ricciardone, Washington'ın en önemli Arabistlerinden biri olarak biliniyor. İran ve Afganistan'da geçirdiği yıllardan gelen tecrübesi ise Ricciardone'yi bölgeyi en yakından bilen uzmanlardan biri yapıyor.

Normalden fazla bile kaldı

Ricciardone'nin Eylül sonunda Washington'da yeni görevine başlaması beklenirken, üst düzey bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada Ricciardone için şunları söyledi: “Büyükelçi Ricciardone, Ankara'da ABD'yi temsil ederken sıra dışı bir profesyonellik ve Türkiye'deki halk için derin bir duygusal yakınlık sergiledi. Ayrılması, büyükelçilerin normal rotasyonunun bir parçası ve ABD Dışişleri Bakanlığı prosedürlerini teyit ediyor. Aslında Büyükelçi Ricciardone, ABD Hükümeti'nin hayati bir NATO müttefiki ve kadim ortak Türkiye ile ilişkisine verdiği değer nedeniyle normal ayrılma zamanının bile ötesinde kalmayı kabul etmişti.”

Yeni büyükelçi John Bass mı?

Diplomatik kaynaklar, şimdi Ricciardone'nin yerine atanacak muhtemel ismin ise halen Dışişleri Bakanı John Kerry'nin özel kalem müdürlüğünü yürüten, ABD'nin eski Tiflis Büyükelçisi John Bass olduğunu aktardılar. Üst düzey bir Amerikan Dışişleri yetkilisi, Bass'ın Ricciardone'nin ardından Ankara'daki Amerikan misyonunun başına geçip geçmeyeceği yönündeki soruya, “Bass'ın Türkiye büyükelçiliği için bir sonraki aday olacağını teyit edebilirim” dedi.

Senato onayı gerekli

Henüz Beyaz Saray'dan duyurusu yapılmayan Bass'ın adaylığının daha sonra ABD Senatosu'ndan onay alması gerektiğinden, konu hassas sayılıyor. Ve tam da Türk-Amerikan ilişkilerinin her zaman gerginliğe gebe dönemi, 1915 Olayları'nın yıldönümü olan 24 Nisan haftasına denk gelen yeni büyükelçinin kim olacağı sorusuna bu yüzden Washington'da kimse bir yorum yapmak istemiyor. Nitekim göreve Başkan Barack Obama tarafından Temmuz 2010'da aday gösterilen Ricciardone'nin Ankara Büyükelçiliği de uzun süre sürüncemede kalmış ve Senato'daki onayına Cumhuriyetçi Senatör Sam Brownback tarafından engel getirilmişti. Obama bunun üzerine Ricciardone'yi 2010 sonunda Senato'nun tatilde (recess) olduğu bir sırada Başkanlık yetkilerini kullanıp Kongre'yi bypass ederek Ankara'ya gönderebilmişti. Ricciardone'nin Senato onay süreci ise 2011'de tamamlanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Laura Lucas da, Ricciardone'nin ayrılması konusundaki yorumunu sorulduğunda, “Büyükelçinin planları konusunda sizi Dışişleri'ne yönlendiririm” dedi. Lucas, ABD'nin yeni Ankara büyükelçisi konusunda ise yorumda bulunmadı.