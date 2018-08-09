ABD'nin yaptırımları Rus Rublesi'ni vurdu

ABD'nin eski Rus çifte casus Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklaması, Rus Rublesi'nde sert düşüşe neden oldu. Ruble, Kasım 2016'dan bu yana en düşük düzeye geriledi.

Salı günü 63,4 olan Dolar/Ruble paritesi, yaptırım kararı sonrası 66,7'ye yükseldi.

Aeroflot, Rusal ve Sberbank gibi dev Rus şirketlerin hisselerinde de sert düşüş gözlendi.

Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta, Salisbury kentinde bir bankta bilinçsiz halde yatarken bulunmuştu.

Hayati durumu kritik olan baba ve kız hastaneye kaldırılmış, uygulanan tedavi sonucu tam anlamıyla iyileşmişti.

İngiltere olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova iddiaları sert bir dille reddediyor.

Yaptırımlar 22 Ağustos'ta devreye girecek

ABD'nin yeni yaptırımlarını Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert duyurdu.

Nauert açıklamasında, ABD'nin "Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü ve Savaşta Kullanımının Yasaklanmasına ilişkin 1991 tarihli yasanın verdiği yetki kapsamında, Rusya'nın kendi vatandaşlarına karşı ölümcül kimyasal ve biyolojik silahlar kullandığını tespit ettiğini" söyledi.

Yaptırımlar 22 Ağustos'ta devreye girecek.

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Reuters haber ajansı muhabirinin de yer aldığı bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, yaptırımın ulusal güvenliğe ilişkin hassas ürünleri kapsayacağını belirtti.

Aynı yetkili, uzay uçuşu ve ticari hava taşımacılığı güvenliğinde gerekli ürünler için istisnalar olabileceğini kaydederek, Rusya'nın işbirliği yapmaması halinde, 90 gün içinde ikinci ve daha sert bir yaptırım paketinin devreye gireceğini açıkladı.

Rusya Büyükelçiliği: Gaddarlık

Rusya'nın yeni yaptırım hamlesine yanıtı ise gecikmedi.

Washington'daki Rus Büyükelçiliği, yaptırımları "gaddarlık" diye niteledi.

Rus Büyükelçiliği Perşembe günü yaptığı açıklamada "Moskova kendisine hiç bir kanıt sunulmamasını alışık" sözleriyle Batı'ya tepki gösterirken, Salisbury'deki zehirlenme olayına ilişkin şeffaf bir soruşturma yürütme konusunda "güçlü bir duruş sergilemeyi sürdürdükleri" mesajını verdi.

İngiltere hükümeti ise ABD'nin kararını memnuniyetle karşıladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Salisbury sokaklarındaki kimyasal silah kullanımına yönelik güçlü uluslararı yanıtlar, Rusya'ya bu provokatif eylemlerinin karşılıksız kalmayacağı mesajını veriyor" dendi.

İngiltere, saldırıda kullanılan zehirli kimyasal maddenin Rusya tarafından geliştirilen Noviçok olarak bilinen sinir gazı olduğunu açıklamıştı.

Bu olay sonrası Batı ve Rusya arasındaki ilişkiler yeni bir eşiğe gerilemiş İngiltere'nin yanında Amerika da bazı Rus diplomatları ülkeden sınır dışı etmişti.