ABD'nin yaptırım listesinde Türkiye de var

T24 - ABD, İran'dan petrol almaya devam ettiği için yaptırım uygulayacağı ülkeler listesini açıkladı. 12 ülkenin bulunduğu listede Türkiye'de yer alıyor, ancak sıralamadaki yerinin hemen belli olmayacağı da belirtiliyor.

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre, bu ülkeler, İran dan petrol alımını kesmemeleri halinde yaptırıma maruz kalacak

İran’dan en çok petrol alan ülkeler listesinde en başta Çin, ikinci sırada Hindistan, dördüncü sırada da Güney Kore yer alıyor. Listedeki sıralaması henüz belli olmayan ülkeler ise Endonezya, Malezya, Pakistan, Filipinler, Singapur, Güney Afrika, Sri Lanka, Tayvan, Türkiye.

ABD Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre, bu ülkeler, İran’dan petrol alımını kesmemeleri halinde yaptırıma maruz kalacak. Reuters’a konuşan Dışişleri yetkilisi, bu listenin çok esnek ve değişken olabileceğini de ifade etti.

Türkiye dün yanıt vermişti

ABD'den dün de 11 ülkenin ilk etapta 180 gün yaptırımlardan muaf tutulacağı açıklaması gelmiş ve Türkiye'nin listede olmadığı görülmüştü. Bu açıklamaya Türkiye tarafından ilk tepki ise Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan gelmişti.

Yıldız, Türkiye'nin İran'dan önemli miktarda enerji tedariği sağladığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin listede bulunmuyor olması, olmayacağı anlamına gelmez, şu anda bu görüşmeler şirketler düzeyinde devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.