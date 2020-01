ABD'nin Utah eyaletinde porno, kamu sağlığına tehdit olarak görüldü

ABD'nin Utah eyaleti, pornografinin kamu sağlığını tehdit ettiği hükmüne vardı. Eyalet valisi pornoyu tehdit gören yeni yasanın amacıyla ilgili açıklamasında "Ailelerimizi ve gençleri korumak" dedi.

Yasa, Mormon nüfusunun yoğun olduğu eyalette pornoyu yasaklamıyor ama 'pornoya maruz kalma ve porno bağımlılığına karşı çabaların artırılmasını' öngörüyor.

Eyalet valiliğinin bu adımına karşı çıkanlar ise yasayı 'eski moda ahlâk yasası' olarak tanımlıyor.

Yasada pornografi için "cinsel olarak zehirli bir ortam yaratıyor" ve "toplumumuzda ergenlerin ve hatta ergenlik öncesi dönemdeki çocukların hiperseksüel olmalarına (cinsel dürtülerinin artmasına) katkı sağlıyor" ifadeleri kullanılıyor.

Yasada, 'salgın' tanımlaması yapılan pornoya karşı toplumda politika değişikliğine gidilmesi amacıyla eğitim, araştırma, önleme alanlarında bazı adımlar atılması gerektiği belirtiliyor. Ancak bu değişikliklerin nasıl uygulanacağına dair bir öneride bulunulmuyor.

Yasa, toplumda pornografinin şaşırtıcı derecede arttığını söyleyen Cumhuriyetçi Utah Valisi Gary Herbert tarafından imzalandı.

Porno sitelerine en çok üye Utah'ta

Harvard İşletme Okulu'nun 2009 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, ABD'de internette porno sitelere üyeliğin yüzde olarak en yüksek olduğu eyalet Utah.

Bazı araştırmalar pornonun bağımlılık yaratmadığını ortaya koyuyor.

Porno karşıtı 'Fight the New Drug' (Yeni Uyuşturucuya karşı Mücadele et) adlı grup ise yasanın arkasında.

Grubun kurucularının muhafazakâr Mormon Kilisesi üyeleri olduğuna dair haberler çıkmıştı.

Fight the New Drug grubu liderleri ise Mormon Kilisesi adına çalıştıkları iddialarını reddediyor. Eyaletin yaklaşık yüzde 63'ü Mormon.

Porno endüstrisini destekleyen 'The Free Speech Coalition' (Serbest Konuşma Koalisyonu) adlı dernek ise konuyla ilgili daha çok görüşme yapılması çağrısında bulundu.

Grubun sözcüsü Mike Stabile, "Cinselliğin, damgalanmadan, açıkça konuşulabildiği, incelikli ve eğitimli bir tartışma yapılabildiği bir toplumda yaşamalıyız. Yetişkin olmayanların erişimine engel olmak için birlikte çalışmalıyız" dedi.