ABD'nin üstün yetenek vizesi verdiği 1,121 Türk'ten biri de o

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Amerika Birleşik Devletleri son 10 yılda branşlarında üstün yetenekli 1,121 Türk’e üstün yetenek vizesi vererek, ülkesinin kapılarını bu kişilere açtı.

Bilim, sanat, eğitim, iş ve spor alanlarında üstün yeteneğe sahip olanlara verilen vizeyi alanlardan biri de, bu yıl Hollywood yapımı Branded filminde başrol oynayan Esin Varan oldu.

Yetenek vizesi olduğu için kolay alınan bir vize olmadığını belirten Esin Varan, “Daha çok yaratıcılıkla alakalı bir vize; aşçı, müzisyen, takı tasarlayan olarak da üstün yetenek vizesi alanlar var\" dedi.

ABD her yıl bilim, sanat, eğitim, iş ve spor alanlarında üstün yeteneğe sahip olanlara “O” kategorisi olarak adlandırdığı üstün yetenek vizesi vererek bu kişilere kapılarını açıyor.

Geçen yıl, dünya genelinde toplam 17 bin kişiye verilen üstün yetenek vizesinden alan Türk sayısı ise 129 oldu. 1997-2007 yılları arasında 1,121 Türk üstün yetenek vizesi aldı.

O kişilerden biri de oyuncu Esin Varan oldu. American Academy of Dramatic Arts’a burslu seçilen ilk 30 kişiden biri ve bu bursu kazanan ilk Türk olan Esin Varan, Marmara Ünivesitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu.

Bu yıl Hollywood yapımı Branded filminde başrol de de oynayan 30 yaşındaki oyuncu Varan, Broadway’de de sahne aldı. Varan, New York’ta sahnelenen oyununu izlemeye gelen Tony Ödüllü yazar Douglas Carter Beane’den Broadway’de sahnelenecek yeni oyunu için teklif alıp oynadı.

“Kolay alınan bir vize değil\"

Vizenin zorlu bir süreçten geçerek verildiğini dile getiren Esin Varan, \"Ben oyuncu olarak aldım\" dedi ve ekledi:

\"İlk kez vizeyi almak çok zor ve bir çok arkadaşım reddedilerek ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı.

\"Vize tamamen yeteneğine göre veriliyor. Belgeler arasında referans mektubu da istiyorlar.

\"Hangi meslekten olursan ol bu vizeyi alırken meslekteki yeri büyük olan insanlardan referans istiyorlar. Ben büyük yönetmenlerden ve yapımcılardan referans mektubu istedim.

\"Kişiye, kendi alanından biri sponsor oluyor. \'Bu vizeyi verin biz birlikte çalışacağız\' gibi. Bana bir tiyatro grubu sponsor olmuştu.

\"Yetenek vizesi olduğu için kolay alınan bir vize değil. Hem yetenekli olup hem de bunu kanıtlaman gerekiyor.\"

\"Yaratıcılıkla alakalı bir vize\"

Aşçı, müzisyen, takı tasarlayan olarak da üstün yetenek vizesi alanların olduğu ifade eden Esin Varan, şöyle anlattı:

\"Daha çok yaratıcılıkla alakalı bir vize. Oyunculukla ilgili alınan süreçte; oyunculuk kurumlarından bu kişi bizim projelerimizde çalıştı diye mektup talep ediyorlar.

\"Oyunculukla ilgili kredilerim, yaptığım işler, yaptığın işler ne kadar önemli ve bu işlerde senin konumun nedir bunu gösteren dosya hazırlıyorsun.

\"Dosyalar karşı tarafı ikna etmeli, Amerika’da kalmalı dedirtebilecek yeteneğe sahip olman gerekiyor.

\"Bir nevi CV ama çok daha fazla ayrıntılısı. 100-150 sayfalık bir dosya oluyor. İşini ve senin ne görevi üstlendiğini anlatıyor.

\"Seninle ilgili bir gazete haberi varsa bu çok etkili. Hangi işten başvurursan başvur basın çok önemli.

\"Başvuru yaptıktan sonra 4-6 ay sonra ya onay veriyorlar ya daha fazla belge talep ediyorlar ya da reddediyorlar.\"

\"Vizeyi alanlar üç yıl çalışabiliyor\"

Oyuncu Esin Varan, vizeyi alanların üç yıl alanında çalışabildiğini söyledi ve ekledi:

\"Vizeyi alanlar üç yıl çalışabiliyor. Vergi verip çalışan herkes gibi çalışmaya başlayabiliyorsun Amerika’da. Avantajı her türlü oyunculukla ilgili işi yapabilmen. Herkes aldığı alanda işini sürdürebiliyor. Vize bir kez çıktığında bir daha çıkması çok kolay.\"

Yıllara göre üstün yetenek vizesi alan Türk sayısı:

1997 - 9, 1998 - 28, 1999 - 37, 2000 - 50, 2001 - 46, 2002 - 56, 2003 - 62, 2004 - 58, 2005 - 57, 2006 - 36, 2007 - 45, 2008 - 49, 2009 - 42, 2010 - 39, 2011 - 37, 2012 - 54, 2013 - 51, 2014 - 65, 2015 - 81, 2016 - 90, 2017 - 129